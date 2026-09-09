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Akcija "Amadeus": Mića Danilović i još dvije osobe predate Tužilaštvu BiH

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09.09.2026 08:50

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Акција "Амадеус": Мића Даниловић и још двије особе предате Тужилаштву БиХ
Foto: ATV

Policijski službenici MUP-a Republike Srpske predali su jutros Tužilaštvu BiH tri lica koja su juče lišena slobode u okviru operativne akcije „Amadeus“.

Tužilaštvu su predati Milutin Mića Danilović, Aleksandar Nikolić i Vladimir Grubačić.

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"Lica se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela „Organizovani kriminal“, a u vezi sa krivičnim djelima „Neovlašćeni promet opojnim drogama“ i „Neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom te predmetima dvojne namjene“", saopšteno je iz MUP-a.

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Navedena lica sumnjiče se da su kao dio međunarodnog lanca vršila nabavku i transport opojnih droga sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području Bosne i Hercegovine, kao i na području zemalja Evropske unije.

Prema nezvaničnim informacijama ova organizovana kriminalna grupa, na čijem čelu je Milutin Mića Danilović, duži niz godina nabavljala je marihuanu, najčešće na području Crne Gore, te je dalje distribuisala na ilegalnom tržištu Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, Slovenije, i drugih zemalja EU.

Na taj način su prokrijumičarili više stotina kilograma ove droge, a takođe su nabavljali i protivpravno držali više komada kratkog vatrenog oružja, koje su plaćali drogom. Osumnjičeni su i da su u više navrata preko državne granice ilegalno prebacivali novac u ukupnom iznosu od preko 300.000 evra koji je bio namijenjen za kupovinu droge.

Takođe Daniloviću se stavlja na teret i da je sa svojom kriminalnom grupom, učestvovao u neovlaštenoj proizvodnji i prometu 205 kilograma marihuane koja je pronađena u decembru 2021. godine na području Gradiške u okviru predmeta Storidž, kada je ukupno pronađeno i oduzeto 460 kilograma ove droge.

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Milutin Mića Danilović

Tužilaštvo BiH

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