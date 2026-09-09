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Karan: Republika Srpska neće zaboraviti svoje žrtve, to je naše pravo i obaveza

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09.09.2026 11:21

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV

Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku 1994. i 1995. godine je dan u kojem potvrđujemo našu trajnu obavezu prema onima koji su stradali, prema njihovim porodicama i prema generacijama koje dolaze, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku 1994. i 1995. godine danas u Istočnom Sarajevu, Karan je u izjavi za Srnu naglasio da je pamćenje žrtava pitanje istorijske odgovornosti i elementarnog ljudskog dostojanstva.

"NATO je izvršio agresiju nad Republikom Srpskom, u čijim su napadima živote izgubili pripadnici Vojske Republike Srpske i civili, a veliki broj ljudi je ranjen. Iza statistike, međutim, uvijek stoje ljudi, porodice i sudbine. Protok vremena ne smije biti razlog da se o stradanju ćuti", rekao je predsjednik Srpske.

On je ukazao da upotreba municije sa osiromašenim uranijumom tokom NATO bombardovanja Republike Srpske predstavlja neljudski čin i trajni zločin protiv srpskog naroda, jer stradanje nije završeno posljednjim naletom aviona niti posljednjom eksplozijom.

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"Činjenica da se i danas suočavamo sa teškim malignim oboljenjima među stanovništvom obavezuje nas da nikada ne prestanemo tražiti istorijsku odgovornost za ovu počinjenu agresiju. Pravo i pravda moraju jednako da važe za sve, međunarodno pravo ne smije biti pravo jačega, niti se ljudska prava mogu tumačiti u zavisnosti od toga kojem narodu pripada žrtva", rekao je Karan.

On je naglasio da Republika Srpska ima i pravo i obavezu da njeguje kulturu sjećanja da bi sačuvala dostojanstvo žrtava, njihovih porodica i pravo budućih generacija da znaju šta se dogodilo.

"Naša poruka je jasna - Republika Srpska neće zaboraviti svoje žrtve i neće pristati na njihovo prećutkivanje. Našu budućnost zasnivamo na miru, slobodi, ustavnosti, poštovanju prava i očuvanju Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. To dugujemo stradalima, ali još više živima i generacijama koje dolaze", poručio je predsjednik Republike Siniša Karan, prenosi Srna.

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Republika Srpska

Siniša Karan

NATO

srpske žrtve

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