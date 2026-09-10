"Za jednokratnu pomoć đacima i studentima 19,7 miliona KM"

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da je obezbijeđeno 19,7 miliona KM za isplatu jednokratne pomoći za đake i studente u Srpskoj.

"Novac može odmah biti isplaćen. Sredstva su obezbijeđena iz postojećih rezervi", rekla je Vidovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je navela da podaci koje daju roditelji za isplatu novca ne mogu biti zloupotrijebljeni.

Kada je riječ o davanju garancija Vlade Srpske, Vidovićeva je navela da je Vlada to uradila za rudnike i termoelektrane u Gacku i u Ugljeviku, kao i za opštinu Sokolac.

"Za Gacko je data garancija od 20.300.000 KM, a za Sokolac 1,2 miliona. Pazimo na ograničenje za garancije koje iznosi 15 odsto BDP-a, a naš nivo trenutno jeste 8,9 odsto", rekla je Vidovićeva, prenosi Srna.