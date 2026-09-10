Logo

"Za jednokratnu pomoć đacima i studentima 19,7 miliona KM"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 13:50

Komentari:

17
Студенти
Foto: ATV

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da je obezbijeđeno 19,7 miliona KM za isplatu jednokratne pomoći za đake i studente u Srpskoj.

"Novac može odmah biti isplaćen. Sredstva su obezbijeđena iz postojećih rezervi", rekla je Vidovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je navela da podaci koje daju roditelji za isplatu novca ne mogu biti zloupotrijebljeni.

Kada je riječ o davanju garancija Vlade Srpske, Vidovićeva je navela da je Vlada to uradila za rudnike i termoelektrane u Gacku i u Ugljeviku, kao i za opštinu Sokolac.

"Za Gacko je data garancija od 20.300.000 KM, a za Sokolac 1,2 miliona. Pazimo na ograničenje za garancije koje iznosi 15 odsto BDP-a, a naš nivo trenutno jeste 8,9 odsto", rekla je Vidovićeva, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zora Vidović

Jednokratna pomoć učenicima

Jednokratna pomoć

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo finansija

Komentari (17)

Više iz rubrike

Саво Минић Шековићи конференција младих пољопривредника

Republika Srpska

Minić otvorio III Konferenciju mladih u poljoprivredi

2 h

9
Конгресменка Малој писала ОФАК-у да испита Шмитово мијешање у демократске процесе у Српској

Republika Srpska

Kongresmenka Maloj pisala OFAK-u da ispita Šmitovo miješanje u demokratske procese u Srpskoj

2 h

1
Рајка Јокановић за АТВ о активностима Агенције за аграрна плаћања

Republika Srpska

Rajka Jokanović za ATV o aktivnostima Agencije za agrarna plaćanja

2 h

0
Сир Породица Јокић

Republika Srpska

Farma Jokić zahvaljujući podsticajima napravila komore za zrenje sira

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

01

Ova planina krije tajnu staru vijekovima: Evo zašto svi hrle na Klekovaču

15

56

Spremite se: Objavljena prognoza do samog kraja septembra

15

55

Dodik: Neće Helez da govori Srbima šta smiju, a šta ne

15

53

Još jedan tragičan udes u BiH, poginula žena

15

50

Košarac pozvao sarajevsku "trojku": Smirite doživljaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima