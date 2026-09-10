Ovo je "zlatna koka": Mujo gaji najskuplju živinu na svijetu

U svojoj vikendici u okolini Novog Pazara, Mujo Lađar vodi jedan sasvim običan, a istovremeno neobičan život. Gaji kokoške, ali crne boje. Ovo indonežansko crno blago u svom dvorištu zaista nema svako, pogotovo ne u Srbiji, gdje se uzgoju ove vrste kokošaka i dalje ne pridaje naročit značaj.

Ko su crne kokoške?

Ajam Cemani (Ayam Cemani) neobična je vrsta kokošaka koja potiče sa ostrva Jave u Indoneziji. Između ostalog, jedna je od najskupljih vrsta kokošaka na svijetu, a samo jedna jedinka može da košta čak i do 270.000 dinara.

Osim crnog perja i kljuna, mnoge iznenađuje i to što su njeni unutrašnji organi i kosti takođe crne boje. Ipak, nije sve tako crno – krv joj je prepoznatljive crvene boje, dok jaja imaju bež ljusku, iako su zadržala tamnu unutrašnjost, a mogu da koštaju i do 5.000 dinara.

Osim toga, za razliku od evropskih kokošaka, ova vrsta teže podnosi zimu i hladnoću, pa bi prostorije u kojima se drže trebalo da budu zagrijane, piše Mondo.

Sve zahvaljujući „naopakim“ genima

Za nesvakidašnju boju kriva je genetska mutacija koja za posljedicu ima takozvanu fibromelanozu, odnosno hiperprodukciju crnog pigmenta u organizmu. Gen koji uzrokuje fibromelanozu predstavlja mutaciju koja u Aziji postoji više od 800 godina, a javlja se i kod još nekoliko vrsta pernatih životinja.

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Stoga su čistokrvne crne kokoške izuzetno cijenjene, a o njihovoj popularnosti u Aziji govori i podatak da se koriste i u religijske svrhe, na primjer kao žrtva za zdravlje novorođenčeta.

Kod Muje Indonežanke žive već godinama

Na pitanje kako je došao na ideju da uzgaja baš ove kokoške, Mujo je ispričao:

„Odmalena me je to vuklo. Moj rahmetli, odnosno pokojni otac, i deda držali su živinu, pa mi je to nekako ušlo pod kožu. Ne može se to zaboraviti. Kad sam prvi put vidio na internetu ovu vrstu, odmah sam znao – to je to. Jedinstvena je, nema je svako.“

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Iako kruže priče da je meso crnih kokošaka ljekovito, Mujo za portal Maks pres (Max Press) ističe da to još nije pouzdano dokazano:

„Ne znam da li je stvarno ljekovito, ali moji prijatelji kojima sam dao da probaju meso i jaja kažu da im je bilo bolje. Jaja su laka za stomak, a meso ima posebnu teksturu i ukus.“

Posvećenost nije prošla nezapaženo

Osim što ih pokazuje svojim unucima, Mujo uživa i u predstavljanju crnih kokošaka široj javnosti, pa je čest učesnik sajmova i izložbi širom zemlje. Do sada je izlagao na sajmovima u Novom Pazaru, Somboru, Petrovcu na Mlavi, Zrenjaninu i Beogradu.

Iako se sa nekih od njih kući vratio sa nagradama i priznanjima, ističe da to nije glavni motiv zbog kojeg uzgaja ove kokoške:

„Dobijao sam i pehare i zahvalnice, ali meni to nije najvažnije. Meni je važno da očuvam rasu, da zamijenim krv kad treba, da mi ptice budu zdrave i čiste.“

Čitavu priču o Muji i njegovim crnim kokoškama pogledajte u nastavku: