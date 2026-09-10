Olimpijska ljepotica koja osvaja: Jahorina - vaša destinacija za sve sezone

Na spoju hladne kontinentalne i tople mediteranske klime, sa veličanstvenim vrhom Ogorjelica, smještena je Jahorina - planina koja spaja bogatu olimpijsku istoriju, najsavremeniju infrastrukturu i netaknutu prirodu.

Kao jedan od najmodernijih ski-centara na Balkanu, Jahorina nudi vrhunski doživljaj za sve generacije i sve nivoe skijaškog znanja. Ljubitelji zimskih sportova mogu uživati u 46 km alpskih i 10 km nordijskih staza, koje su povezane najsavremenijim sistemom za osnježavanje. Optimalan protok i komfor obezbjeđuju kabinska gondola, tri šestosjeda, dvosjed i tri ski-lifta, ukupnog kapaciteta od čak 17.000 skijaša na sat. Najmlađima je posvećena posebna pažnja kroz dva savremena ski-vrtića sa pokretnim trakama i tjubing stazama za prve sigurne korake na snijegu, dok za ljubitelje adrenalina novoosvijetljene staze pružaju nezaboravno iskustvo noćnog skijanja.

Jahorina nije samo skijalište - ona je živa istorija sa prepoznatljivim olimpijskim duhom. Kao kultni domaćin ženskih disciplina u alpskom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama 1984. godine, planina i danas ponosno čuva svoju tradiciju. Obnovljene olimpijske staze i prepoznatljivi olimpijski krugovi dočekuju posjetioce s istom onom toplinom i sjajem koji su osvojili svijet.

Zahvaljujući izuzetnoj lokaciji u blizini Sarajeva i međunarodnog aerodroma, udaljenog svega 28 km, ovdje brzo i lako stižu gosti iz cijele Evrope i svijeta.

Društvo Zemljotres prodrmao BiH

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, svi koji su u potrazi za oazom sreće, mira i ljubavi mogu uživati na olimpijskoj Jahorini i tokom ljeta. Sa prvim danima proljeća priroda počinje da se budi, a planina obiluje netaknutom prirodom, crnogoričnom šumom, planinskim izvorima, divljim konjima i bobičastim voćem. U Turističkoj organizaciji Republike Srpske ističu da u vrijeme ekstremnih vrućina gosti nalaze trenutke razonode u brojnim aktivnostima - od šetnji označenim stazama, biciklizma, vožnje kvadovima i panoramskog razgledanja vrhova, pa sve do vožnje jednom od najdužih bob-staza u Evropi i raznih dječijih atrakcija, zbog čega je planina posebno popularna i kod sportista za visinske pripreme.

Bilo da tražite zimski adrenalin na snijegu ili ljetni mir u zelenilu netaknute prirode, Jahorina svojom bogatom ponudom posjetiocima nesebično nudi razonodu i odmor za sva čula - tokom svih 365 dana u godini. Dođite i osjetite planinsku čaroliju u samom srcu Balkana!