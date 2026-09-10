Renomirani italijanski medij objavio intervju sa direktorom Memorijalnog centra Srpske

Uvod u rimsku fazu Međunarodne multimedijalne kampanje „Upoznajte srpsko stradanje“ Memorijalnog centra Republike Srpske je intervju direktora Denisa Bojića, za „AFFARITALIANI”, italijanski nacionalni i digitalni dnevni list.

U velikom intervjuu za prvi italijanski i evropski digitalni medij, koji na mjesečnom nivou postiže više od milion i po korisnika i više od 4 miliona pregleda, Bojić govori o srpskim žrtvama, Republici Srpskoj, Kosovu i Metohiji i visokom predstavniku u BiH. U intervjuu „Memorijalni centar Republike Srpske: I srpske žrtve dio su evropskog sjećanja“, ukazao je na nedovoljnu vidljivosti srpskog stradanja u evropskom javnom prostoru i načinu na koji su političke interpretacije ratova devedesetih uticale na evropsku sliku o Srbima.

„Ne tražimo da Srbi budu iznad drugih. Tražimo da ne budu ispod drugih“ – poručio je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, uoči nastavka međunarodne kampanje „Upoznajte srpsko stradanje“ u Rimu.

Poseban dio razgovora posvećen je savremenom položaju srpskog naroda: od Srbije, Hrvatske i BiH, preko Kosova i Metohije, do položaja Republike Srpske i uloge visokog predstavnika u BiH. Govoreći o političkim procesima u BiH, Bojić je iznio oštru ocjenu:

„„U toku je pokušaj stvaranja države sa muslimanskom većinom, maskiran narativom građanske države. Ovaj obrazac pokazuje da srpski narod, uprkos svom istorijskom i demografskom značaju na Balkanu, danas nema adekvatnu političku zaštitu svojih prava u okviru savremene evropske arhitekture.“

O ulozi visokog predstavnika u BiH, ali i procesima koji su vođeni protiv političkih predstavnika Republike Srpske, uključujući predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Bojić je rekao:

„Neprihvatljivo je u modernoj Evropi da stranac bez jasnih i ograničenih zakonodavnih ovlašćenja djeluje kao oruđe upravljanja izvan demokratske kontrole, donoseći ‘zakone’ i mijenjajući politički poredak zemlje mimo izborne volje građana. Ova praksa podsjeća na kolonijalni model vlasti i podriva povjerenje u vladavinu prava i demokratske institucije. Ovakvi postupci se nastavljaju kroz zloupotrebu sudskih i drugih institucija, gdje se pokušavaju politički kazniti srpski narod i lideri poput Milorada Dodika te ograničiti demokratska volja naroda.

Vrijednosno je neprihvatljivo da se sudski mehanizmi pretvaraju u sredstvo političkog obračuna i promjene izborne volje građana, umjesto da služe pravednoj primjeni zakona.“

Govoreći o radu Memorijalnog centra, Bojić je naglasio da cilj nije zamjena jedne političke interpretacije drugom, već vraćanje dokumenata, svjedočenja i iskustava srpskih žrtava u evropsku javnu raspravu.

„Naš cilj nije da jednu naraciju zamijenimo drugom. Želimo da u evropsku raspravu vratimo činjenice i iskustva koja su u njoj bila nedovoljno vidljiva. To je osnovna razlika između propagande i memorijalnog rada.“

Intervju tako povezuje pitanje srpskih žrtava sa pitanjem načina na koji se u Evropi oblikuje pamćenje, ali i politički pogled na Srbe i njihovu istoriju. Posebnu težinu intervjuu daje činjenica da je objavljen u „Affaritaliani“, mediju osnovanom 1996. godine, koji je među pionirima italijanskog digitalnog novinarstva i prvim dnevnim listovima u Italiji pokrenutim isključivo u onlajn prostoru.

Zato intervju ima i širi značaj: tema srpskih žrtava sada se otvara u italijanskom medijskom prostoru, neposredno pred dolazak međunarodne multimedijalne kampanje „Upoznajte srpsko stradanje“ u Rim.

Nakon Njujorka i Beča, digitalni sadržaji Memorijalnog centra biće predstavljeni na više lokacija u italijanskoj prestonici, direktno pred italijanskom i evropskom publikom, prenosi affaritaliani