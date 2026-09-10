Minić: Ulaganje u sigurnost utiče na kvalitet života

Premijer Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas u Šekovićima lokaciju gdje je u toku uređenje korita rijeke Drinjače i poručio da Vlada Srpske aktivno učestvuje u ovakvim projektima i svemu što predstavlja sigurnost za građane.

Minić je rekao da je problem izlivanja Drinjače eskalirao 2014. godine i da je od tada saniran znatan dio.

"Ostao je još ovaj ovdje dio, a realizaciji projekta pogoduje i ova temperatura jer je vodostaj nizak", rekao je Minić novinarima, prenosi "Srna".

Minić je naglasio da svakodnevno ulaganje u sigurnost utiče na kvalitet života u Republici Srpskoj.

Načelnik Šekovića Miladin Lazić rekao je da je vrijednost projekta sanacije 350 metara korita Drinjače 2,3 miliona KM, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 2,2 miliona KM.

On je zahvalio Vladi Republike Srpske, na čelu sa premijerom Minićem, koja je prepoznala značaj ulaganja u ovaj projekat.

Minić je danas u ovoj lokalnoj zajednici obišao i Osnovnu školu "Jovan Dučić", u kojoj su renovirane učionice, ali i osposobljena pametna učionica.