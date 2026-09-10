Otvoren Centar za cističnu fibrozu - za sveobuhvatniju zaštitu oboljelih

Centar za cističnu fibrozu, koji je danas otvoren pri Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, predstavlja mjesto koje će oboljelima pružiti još kvalitetniju, savremeniju i sveobuhvatniju zdravstvenu zaštitu, poručila je dječiji pulmolog-bronholog Olivera Ljuboja.

Ljuboja je rekla da Centar za cističnu fibrozu predstavlja mjesto kontinuiteta liječenja, stručnosti, podrške i nade.

"To je mjesto gdje želimo da svaki pacijent zna da nije sam – od djetinjstva, pa sve do prelaska u odraslu zdravstvenu zaštitu. Ovo nije samo ulaganje u terapiju, ovo je ulaganje u život , zdravlje i budućnost naše djece i mladih", rekla je Ljuboja, koja je načelnik Klinike za dječije bolesti u UKC-u.

Ona je zahvalila Vladi Republike Srpske i ostalim institucijama što su prepoznali značaj koji ovaj centar ima za djecu oboljelu od cistične fibroze i njihove porodice.

"Zahvaljujući njihovoj zajedničkoj posvećenosti i obezbijeđenim finansijskim sredstvima naši pacijenti danas imaju najsavremeniju terapiju za liječenje cistične fibroze, koja mijenja prirodni tok bolesti i donosi novu nadu, bolji kvalitet života i sigurniju budućnost", istakla je Ljuboja.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da današnje otvaranje Centra za cističnu fibrozu predstavlja veliki iskorak za ovu zdravstvenu ustanovu, ali i oboljele.

Šobot je rekao da Centar predstavlja rezultat saradnje i posvećenosti zaposlenih u UKC-u, koji se godinama trude da pomognu djeci oboljeloj od cistične fibroze, za koju se nekada nije očekivalo da će dočekati punoljetstvo, a ona su danas odrasli ljudi koji završavaju škole i sklapaju brakove.

"Vlada Republike Srpske stalno ulaže u zdravstvo", napomenuo je Šobot.

Dvadesetčetvorogodišnja Dajana Kaurin, koja boluje od cistične fibroze, rekla je da se sa novim lijekom "trikafta" osjeća kao zdrava osoba, a da im novootvoreni centar mnogo znači.

Četrdesetšestogodišnji Aleksandar Anđić iz Omarske, koji boluje od cistične fibroze od 24 godine, istakao je da je imao puno povjerenje u ljekare i medicinsko osoblje UKC-a.

"Uz inovativni lijek `trikafta` moj život je puno kvalitetniji", rekao je Anđić.

Predsjednik Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske Biljana Kotur, čiji sin boluje od cistične fibroze, istakla je da je ljekar Ljuboja godinama pratila sve evropske trendove vezane za liječenje ove bolesti i ukazivala na inovativne terapije.

U Republici Srpskoj trenutno je registrovano 27 oboljelih od cistične fibroze, među kojima je 11 odraslih pacijenata - najstariji ima 46 godina, a najmlađi svega dva mjeseca.

Poseban značaj Centra je u obezbjeđivanju kontinuiteta liječenja, uključujući tranziciju pacijenata iz pedijatrijske u adultnu zdravstvenu zaštitu. Riječ je o procesu koji predstavlja most između djetinjstva i odraslog doba bez prekida liječenja, prenosi Srna.