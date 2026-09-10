Najavljene nove blokade granica

Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine i dalje se suočavaju s problemima na granici s Hrvatskom nakon što potroše dozvoljenih 90 dana boravka u zemljama Šengena u periodu od 180 dana.

Kako piše BHRT, slučajevi vraćanja vozača zabilježeni su na graničnim prelazima Izačić, Brod i Županja. Problem nije nov, ali je posljednjih mjeseci postao izraženiji zbog strože kontrole vremena provedenog u šengenskom prostoru.

Iz Konzorcijuma "Logistika BiH" upozoravaju da se slična situacija odnosi i na profesionalne vozače iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Navode da pojedini vozači, nakon prekoračenja dozvoljenog boravka, mogu biti suočeni s vraćanjem sa granice, prekidom putovanja, deportacijom, ali i zabranom ponovnog ulaska u Šengen.

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Poseban problem za vozače predstavlja činjenica da se pravilo 90/180 primjenjuje i na njih, iako u zemljama Evropske unije borave zbog posla, a ne turistički. Zbog prirode međunarodnog transporta, vozači veliki dio vremena provode na teritoriji EU, zbog čega brzo potroše dozvoljeni broj dana.

Prevoznici iz BiH već su ranije tražili izmjenu ovog režima. Konzorcijum "Logistika BiH" predlagao je da se profesionalnim vozačima omogući duži boravak, odnosno između 125 i 130 dana u okviru 180 dana.

Zbog neriješenog problema najavljene su i nove protestne aktivnosti. Prevoznici su za 14. septembar najavili zajedničku blokadu graničnih prelaza prema državama članicama Evropske unije, ukoliko se u međuvremenu ne pronađe rješenje.

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Problem bi, prema ranijim upozorenjima predstavnika prevoznika, mogao dodatno pogoditi transportni sektor i lance snabdijevanja, jer profesionalni vozači koji potroše dozvoljeni broj dana ne mogu normalno obavljati posao na rutama prema zemljama Šengena.