Zemljotres prodrmao BiH

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Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine 2,8 po Rihteru zatresao je danas, 10. septembra, u 14.15 šire područje Visokog.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio pet kilometara od Visokog, odnosno 19 km od Sarajeva. Kako su pojasnili, potres je evidentiran na dubini od dva kilometra.

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