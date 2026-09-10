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Zemljotres prodrmao BiH

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10.09.2026 15:16

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Земљотрес продрмао БиХ
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine 2,8 po Rihteru zatresao je danas, 10. septembra, u 14.15 šire područje Visokog.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio pet kilometara od Visokog, odnosno 19 km od Sarajeva.

Kako su pojasnili, potres je evidentiran na dubini od dva kilometra.

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Tagovi :

Zemljotres

potres

Visoko

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