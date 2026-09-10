Niz mjera za podršku mladima na selu: "Devet inženjera dobilo po 40.000 KM"

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agencija za agrarna plaćanja sprovode niz mjera koje se odnose na podršku mladima na selu kao i razvoj poljoprivredne proizvodnje, kaže za ATV Rajka Jokanović, načelnik Odjeljenja za kapitalne investicije Agencije za agrarna plaćanja RS.

"Te mjere su dio šireg strateškog cilja Vlade Republike Srpske koji su usmjerene za finansijsku i infrastrukturnu podršku kako bi mladi ostali na selu i kako bi se što bolje razvijala poljoprivredna proizvodnja. Putem raznih mjera je pružena podrška kao što su ekonomsko osnaživanje žena na selu. Pored toga žene mogu da ostvare podršku i preko udruženja žena gdje imaj razne poslovne aktivnosti. Podržali smo preko 34 udruženja žena.

Žene su podnosioci zahtjeva i za kapitalne investicije i definitivno su jedan od pokretača poljoprivredne proizvodnje i jedan od oživljavanja ruralnog područja", kaže Jokanović.

Pored žena, veoma bitni su i mladi.

"Pored žena, imamo i mlade u poljoprivredi, to su nosioci gazdinstava do 40 godina, tu imamo niz mjera. Podrška samozapošljavanju diplomiranih inženjera poljoprivrede, prehrambene tehnologije, doktora veterine. U prethodnih par dana, donesena su rješenja za 9 diplomiranih inženjera poljoprivrede kojima su odobrena sredstva po 40.000 KM da bi na svom gazdinstvu započeli poljoprivrednu proizvodnju. Jedan od ideja je ratarska proizvodnja, neki radi muzna grla, imamo i plasteničku proizvodnju", ističe Jokanović.

Ono što je ključno za razvoj poljoprivrede u ruralnim dijelovima je svakako infrastruktura.

"Ruralna infrastruktura je ključna za razvoj. Ministarstvo je 2023. kreiralo program kojim se podržava ruralna infrastruktura. To se prvenstveno odnosi na putnu infrastrukturu, na vodosnabdijevanje, na izgradnju škola i obdaništa, tako da to uveliko utiče na kvalitet života i stvaramo uslove da mladi ostaju na selu i da se bave poljoprivrednom", kaže Jokanović.