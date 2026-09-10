Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da je pokušaj organizovanja atentata na britanske diplomate u Rusiji još jedna provokacija koju je režirao Kijev.

"Što se tiče pokušaja organizovanja – zapravo, same organizacije raznih vrsta provokacija – to je očigledno djelo kijevskog režima. Tu je i današnja informacija naših specijalnih službi o hapšenju čovjeka koji je planirao atentat na britanske diplomate u Moskvi", rekao je Peskov novinarima.

On je istakao da Evropljani više nemaju kontrolu nad Kijevom, što bi trebalo da bude razlog za zabrinutost.

Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je ranije danas da su njeni agenti uhapsili agenta Kijeva – ruskog državljanina i zaposlenog u organizaciji zaduženoj za obezbjeđenje Ambasade Velike Britanije u Moskvi – pod optužbom za izdaju, prenosi Srna.

Postupajući po nalogu ukrajinskog blogera Dmitrija Karpenka, koji koristi pseudonim "Apostol Dmitro", uhapšeni muškarac je prikupljao podatke o osoblju britanske Ambasade u Moskvi, uključujući njihove kućne adrese, kao i informacije o obezbjeđenju diplomatskog predstavništva i događajima koji se tamo održavaju.

Kijevski režim je želio da iskoristi te podatke za vršenje sabotaža i terorističkih napada na britanskog ambasadora u Moskvi i druge diplomate, kako bi za to okrivio Rusiju i uvukao London u direktan oružani sukob sa Rusijom