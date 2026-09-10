Logo

Da li je zdravo da mačke spavaju sa vama u istom krevetu?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 12:03

Komentari:

0
Мачка, такође звана и домаћа мачка или кућна мачка, мали је месождер, врста сисара из рода Felis. Верује се да је њен предак била афричка дивља мачка.
Foto: pexels/Johannes Rampp

Često na glasu kao samostalne i hladne, mnoge mačke, posebno one koje se uz svog vlasnika osjećaju sigurno i opušteno, uživaju u maženju i njegovoj blizini.

Iako veterinari često upozoravaju da psi ne bi trebalo da spavaju u krevetu sa svojim vlasnicima, postavlja se pitanje da li isto pravilo važi i za mačke.

Stručnjaci sa portala PetMD ističu da mačke mogu da spavaju u vašem krevetu, pod uslovom da su redovno pregledane, zaštićene od parazita i da njihovo prisustvo ne remeti vaš san. S obzirom na to da su mačke veoma čiste životinje, spavanje sa njima u istom krevetu za većinu zdravih ljudi ne bi trebalo da ima negativne posledice po zdravlje. Ipak, osobe koje imaju problema sa alergijama ili poteškoćama sa disanjem trebalo bi da razmisle o tome da mačka spava na drugom mjestu.

Мачка

Društvo

Osam znakova koji pokazuju da mačka pokušava da vas utješi

Veterinarka Hana Hart ističe da mačke spavanje uz vlasnika često povezuju sa osećajem sigurnosti, toplinom i bliskošću. Iako su mačke vrhunski predatori, u prirodi istovremeno mogu da se nađu i u ulozi plena, zbog čega je spavanje za njih posebno ranjiv trenutak. Mjesto na kojem će se odmarati zato biraju pažljivo, tražeći prostor u kojem se osjećaju sigurno i zaštićeno, prenosi Večernji list.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mačka

kućni ljubimac

Spavanje

spavanje sa mačkom

Komentari (0)

Pročitajte više

мачка мачак кућни љубимац

Svijet

Zadavila mačku užetom: Dobila kaznu od 30.000 evra

2 sedm

0
наранџасти мачак кућни љубимац

Društvo

Narandžasti mačak postao internet senzacija: Osvojio srca miliona, pogledajte zašto

2 sedm

0
Бањалучанин затекао змију на степеницама

Banja Luka

Banjalučanin zatekao zmiju na kućnom pragu, mačka reagovala

3 sedm

0
Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената

Zdravlje

Djevojčicu ujela mačka, četiri mjeseca kasnije joj pozlilo: Bore joj se za život

3 sedm

0

Više iz rubrike

Жељезничка станица је званично мјесто на жељезничкој прузи са најмање једном скретницом из којег се директно или даљински регулише саобраћај возова, а у којој воз отпочиње или завршава вожњу. У станици се може обављати улазак и излазак путника, као и утовар и истовар робе.

Zanimljivosti

Sa četiri godine ostao na sam na željezničkoj stanici, odrastao na drugom kraju svijeta: Nakon 30 godina saznao istinu

3 h

0
Кинески астронаути

Zanimljivosti

Kako rastu biljke u svemiru: Kineski astronauti otkrili nevjerovatne prizore

3 h

0
Напустили град и отишли на село: Ивановићи, доктори наука, суше шљиву у пластенику, а разлог је посебан

Zanimljivosti

Napustili grad i otišli na selo: Ivanovići, doktori nauka, suše šljivu u plasteniku, a razlog je poseban

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Pare će im se lijepiti za ruke: Ova 4 znaka do kraja mjeseca očekuje novac

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Prihvaćen poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave

12

34

Slovenija ukida devetogodišnju osnovnu školu: Katastrofalan pad znanja pokrenuo veliku reformu

12

28

Bivši fudbaler Partizana izvršio samoubistvo

12

23

Vidović: Za isplatu stare devizne štednje biće emitovane obveznice vrijedne 3,67 miliona KM

12

19

Vlada Srpske: Produžena odluka o povratu 10 feninga za gorivo do 15. oktobra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima