Farma Jokić zahvaljujući podsticajima napravila komore za zrenje sira

Porodica Jokić je na imanju već 80 godina, porodičnu tradiciju kao treća generacija nastavlja David koji je završio Poljoprivredni fakultet u Banjaluci i odlučio da ostane na porodičnoj Farmi.

"Od 2000. godine smo počeli sertifikovanu proizvodnju organskih žitarica i proizvodnju brašna tih žitarica. Kako je vrijeme odmicali sticali su se uslovi za razvijanje i širenje farme", kaže David Jokić, farma Jokić.

Kako kaže, uz pomoć Agencije za agrarna plaćanja napravili su komore za zrenje sira što je dovelo do unaprjeđivanja sirane.

"40% dosta znači za bilo koju proizvodnju, a da ne pričamo o poljoprivrednoj proizvodnji koja je izložena i sušama i klimatskim promjenama. Moramo biti svjesni da ovaj dio proizvodnje trpi određene gubitke, a taj upravio dio gubitaka koji mi imamo i koji nam se dešavaju upravo je taj podsticaj uspio nadomjestiti da opet proizvodimo u plusu", kaže David Jokić.