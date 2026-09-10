Farma Jokić zahvaljujući podsticajima napravila komore za zrenje sira

Autor:ATV redakcija
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Porodica Jokić je na imanju već 80 godina, porodičnu tradiciju kao treća generacija nastavlja David koji je završio Poljoprivredni fakultet u Banjaluci i odlučio da ostane na porodičnoj Farmi.
"Od 2000. godine smo počeli sertifikovanu proizvodnju organskih žitarica i proizvodnju brašna tih žitarica. Kako je vrijeme odmicali sticali su se uslovi za razvijanje i širenje farme", kaže David Jokić, farma Jokić.
Kako kaže, uz pomoć Agencije za agrarna plaćanja napravili su komore za zrenje sira što je dovelo do unaprjeđivanja sirane.
"40% dosta znači za bilo koju proizvodnju, a da ne pričamo o poljoprivrednoj proizvodnji koja je izložena i sušama i klimatskim promjenama. Moramo biti svjesni da ovaj dio proizvodnje trpi određene gubitke, a taj upravio dio gubitaka koji mi imamo i koji nam se dešavaju upravo je taj podsticaj uspio nadomjestiti da opet proizvodimo u plusu", kaže David Jokić.
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