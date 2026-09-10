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"NATO lobisti ne mogu da mijenjaju ustavno uređenje"

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10.09.2026 11:24

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"НАТО лобисти не могу да мијењају уставно уређење"
Foto: RTRS

Srpski narod izborio se za Republiku Srpsku podnoseći žrtvu i Srpska mu nije poklonjena da bi sada neki NATO lobisti mogli da mijenjaju ustavno uređenje BiH i predlažu njeno ukidanje, rekao je Srni politički analitičar Stevica Deđanski.

On je naveo da inicijativama, poput one NATO lobiste Austrijanca Gintera Felingera o ustavnom preuređenju BiH i ukidanju entiteta, ne treba pridavati značaj, jer za takve promjene mora postojati saglasnost i srpskog naroda, ali i srpskih prijatelja kao što je Rusija.

"Oni se ponašaju kao da je srpski narod dobio Republiku Srpsku od njih, pa sad oni hoće da to menjaju", rekao je Deđanski.

Ističe da stalno treba podsjećati da je Republika Srpska stvorena na žrtvi srpskog naroda i njegovom pobjedom.

"Mi smo to krvlju odbranili i dobili. Nije nam niko poklonio da bi sad mogao neki Nemac ili neki Austrijanac da to menja", rekao je Deđanski.

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On je naveo da za takve eventualne promjene mora da postoji prvo saglasnost srpskog naroda, a onda i srpskih prijatelja.

"Tu ubrajamo, naravno, uvek Rusiju, ali sada i Ameriku, koja se ne slaže sa ludačkom politikom Brisela", rekao je Deđanski.

On je ocijenio da se ova inicijativa pokreće na talasu napada iz regiona na Srbiju i Srpsku zbog sahrane generala Ratka Mladića "kako bi se nešto ušićarilo".

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Stevica Deđanski

Republika Srpska

NATO

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