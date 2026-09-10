Kongresmenka Maloj pisala OFAK-u da ispita Šmitovo miješanje u demokratske procese u Srpskoj

Američka kongresmenka Selest Maloj poslala je pismo Kancelariji SAD za kontrolu strane imovine u kojem zahtijeva da ispita miješanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije /CIK/ BiH u demokratske procese u Republici Srpskoj, skrenuvši pažnju na mogućnost da su u procesu smjenjivanja legitimno izabranog predsjednika Milorada Dodika učestvovali zvaničnici na nivou BiH.

"Pišem Vam u vezi sa informacijama koje su nedavno dostavljene OFAK-u u vezi sa postupcima Kristijana Šmita i CIK-a u vezi sa smjenjivanjem demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske", navela je Malojeva u pismu u koje je imala uvid Novinska fondacija "Dejli koler".

Malojeva, koja je kongresmen iz reda republikanaca, istakla je da je, prema njenim saznanjima, OFAK dobio materijale u kojima je navedeno da se postupci Šmita i CIK-a mogu okarakterisati kao miješanje u demokratski proces u Republici Srpskoj.

Ona je u pismu od 31. avgusta zatražila od OFAK-a detaljan pregled materijala, istakavši da čeka rezultate te istrage, prenosi Srna.