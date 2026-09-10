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Kongresmenka Maloj pisala OFAK-u da ispita Šmitovo miješanje u demokratske procese u Srpskoj

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10.09.2026 13:37

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Конгресменка Малој писала ОФАК-у да испита Шмитово мијешање у демократске процесе у Српској
Foto: X / MiloradDodik

Američka kongresmenka Selest Maloj poslala je pismo Kancelariji SAD za kontrolu strane imovine u kojem zahtijeva da ispita miješanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije /CIK/ BiH u demokratske procese u Republici Srpskoj, skrenuvši pažnju na mogućnost da su u procesu smjenjivanja legitimno izabranog predsjednika Milorada Dodika učestvovali zvaničnici na nivou BiH.

"Pišem Vam u vezi sa informacijama koje su nedavno dostavljene OFAK-u u vezi sa postupcima Kristijana Šmita i CIK-a u vezi sa smjenjivanjem demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske", navela je Malojeva u pismu u koje je imala uvid Novinska fondacija "Dejli koler".

Malojeva, koja je kongresmen iz reda republikanaca, istakla je da je, prema njenim saznanjima, OFAK dobio materijale u kojima je navedeno da se postupci Šmita i CIK-a mogu okarakterisati kao miješanje u demokratski proces u Republici Srpskoj.

Ona je u pismu od 31. avgusta zatražila od OFAK-a detaljan pregled materijala, istakavši da čeka rezultate te istrage, prenosi Srna.

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Selest Maloj

Milorad Dodik

Kristijan Šmit

OFAK

CIK BiH

Republika Srpska

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