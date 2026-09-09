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Zapalio šefov auto pa mu poslao snimak

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09.09.2026 11:18

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Мушкарац запалио аутомобил шефу. Послао му снимак
Foto: Facebook/Infovodice

Završena je kriminalistička obrada nad 44-godišnjem muškarcem za kojeg se sumnjiči da je zapalio automobil.

Mete su bili 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i 67-godišnji državljanin Poljske.

Sumnja se da je četrdesetčetvorogodišnji muškarac u nedjelju zapalio automobil koji je koristio na parkingu u Vodicama zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa. Vozilo je bilo u vlasništvu tridesettrogodišnjaka, odnosno odgovornog lica zanatske radnje u kojoj je osumnjičeni zaposlen.

Vozilo je potpuno izgorjelo

Prema navodima policije, on je polio unutrašnjost automobila zapaljivom tečnošću, a zatim ga zapalio upaljačem. Krivična istraga je takođe utvrdila da je cijeli incident snimio mobilnim telefonom. Snimak je potom poslao 33-godišnjem vlasniku automobila putem mobilne aplikacije i preko prijatelja.

Vozilo je potpuno izgorjelo u požaru, dok je susedni parkirani automobil, u vlasništvu 67-godišnjeg poljskog državljanina, pretrpio materijalnu štetu.

Nakon završene kriminalističke istrage, 44-godišnjak je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, a protiv njega je podneta krivična prijava nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

(indeks)

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Automobil

zapalio se automobil

Hrvatska

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