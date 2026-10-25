Ovo su najnoviji podaci o izlaznosti na izborima u Srbiji

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prema posljednjim podacima, na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na biračka mjesta do 17 časova izašlo je 60,9 odsto prijavljenih birača.
CesSID je saopštio da je izlaznost na izborima u Srbiji do 17 časova iznosila 60,9 odsto birača, na uzorku od 750 biračkih mjesta.
Kako je navedeno, na vanrednim parlamentarnim izborima 2023. godine do 17.00 časova glasalo je 47,2 odsto birača.
Procena izlaznosti do 17h, na uzorku od 750 biračkih mesta: https://t.co/NKA6KGxG2E— CeSID (@CeSIDBeograd) October 25, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
28
20
21
20
17
20
14
20
06
Trenutno na programu