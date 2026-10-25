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Ovo su najnoviji podaci o izlaznosti na izborima u Srbiji

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25.10.2026 17:47

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Парламентарни избори у Србији.
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Prema posljednjim podacima, na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na biračka mjesta do 17 časova izašlo je 60,9 odsto prijavljenih birača.

CesSID je saopštio da je izlaznost na izborima u Srbiji do 17 časova iznosila 60,9 odsto birača, na uzorku od 750 biračkih mjesta.

Kako je navedeno, na vanrednim parlamentarnim izborima 2023. godine do 17.00 časova glasalo je 47,2 odsto birača.

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Izbori u Srbiji

Izbori u Srbiji 2026

Srbija

Izlaznost na izborima

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