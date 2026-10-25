Teroristički napad kod Pariza bio usmjeren na migrante?

Osumnjičeni za smrtonosni napad vatrenim oružjem blizu Pariza, koji je okarakterisan kao rasistički teroristički napad u trenutku počinjenja bio je pod uticajem droga, a istražiteljima je navodno rekao da se liječi od shizofrenije.

Jedna je osoba smrtno stradala, a pet ih je povrijeđeno, od kojih neke i teško, poput 12-godišnje d‌jevojčice, nakon što je muškarac u petak ujutro iz automobila otvorio vatru iz automatskog oružja u mjestima Trapes i La Veriere zapadno od Pariza.

Predsjednik Emanuel Makron osudio je incident, nazvavši ga "rasističkim terorističkim napadom", dok je gradonačelnik Trapesa rekao kako je moguće da je usmjeren protiv migranata, odnosno osoba afričkoga i sjevernoafričkog porijekla te muslimana.

Napadač je bio drogiran

Tridesetdevetogodišnji osumnjičeni uhapšen je nedugo nakon napada. Pariško tužilaštvo nadležno za borbu protiv terorizma u ned‌jelju je saopštilo da su u napadačevoj krvi naknadno pronađeni tragovi kanabisa i kokaina.

Nakon početne psihijatrijske procjene muškarac je iz policijskog pritvora prebačen na psihijatrijski od‌jel pri pariškoj policijskoj upravi.

Ljekari će procijeniti dopušta li njegovo mentalno zdravlje istražiteljima nastavak ispitivanja.

Televizijska kuća TF1-LCI i list Le Parisien su, pozivajući se na istražitelje izvijestili da je osumnjičenik policiji rekao kako se liječi od shizofrenije.

Kancelarija tužioca zadužena za borbu protiv terorizma saopštila je da su rođaci i prijatelji osumnjičenika, koji su uhapšeni nakon napada i dalje zadržani u policijskom pritvoru.