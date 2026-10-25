Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da se suočava sa izborom između sklapanja sporazuma i uništenja Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da se suočava sa izborom između sklapanja sporazuma i uništenja Irana.

"Moram da donesem odluku. Da li da ga uništim, što bi bilo veoma lako, ili da napravim dogovor?", rekao je on za "Foks njuz".

Još jednom je rekao da će cijene nafte pasti čim se završi sukob sa Iranom.

Tramp je juče rekao da razmatra nastavak američkih udara na Iran ako se ne postigne sporazum.

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SAD i Izrael pokrenuli su rat protiv Irana 28. februara.

U junu su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa prekid vatre na svim frontovima, uključujući i Liban. Međutim, SAD su nastavile napade velikih razmjera na Iran 8. jula, optuživši ga za kršenje postojećih sporazuma u ​​vezi sa Ormuskim moreuzom, glavnim plovnim putem kojim se isporučuju nafta i gas.

Kasnije je američka administracija signalizirala da prestaje sa upotrebom vojne sile protiv Irana i da kreće putem njegovog ekonomskog gušenja kroz strože sankcije, prenosi Srna.