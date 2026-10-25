Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu zbog izbora

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će nadležne institucije adekvatno u skladu sa zakonom odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira, kao i nasilje bilo koje vrste na dan održavanja izbora i poslije njih.

Tužilaštvo je apelovalo na sve učesnike izbornog procesa u Srbiji da spuste međusobne tenzije, uzdrže se od neprimjerenog, kao i nasilničkog ponašanja, kao i da se uzdrže od prejudiciranja izbornih rezultata.

Ističe se da se sve prijave izbornih nepravilnosti razmatraju u najkraćem mogućem roku, u smislu ocjene postojanja elemenata izvršenja nekog krivičnog djela u vezi sa izbornim pravima.

Iz tužilaštva podsjećaju da je izborna volja građana Srbije neprikosnovena i da je moraju poštovati svi akteri političkog života.

"Zbog toga pozivamo sve učesnike izbornog procesa da se uzdrže od prejudiciranja izbornih rezultata do objavljivanja konačnih rezultata i da na taj način ispoštuju zakonom propisan izborni postupak", navedeno je u saopštenju.