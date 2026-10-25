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Jaka oluja pogodila Njemačku: Udari vjetra do 120 km/h, stabla padaju na automobile i kuće

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25.10.2026 18:58

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Јака олуја погодила Њемачку: Удари вјетра до 120 km/h, стабла падају на аутомобиле и куће
Foto: Tanjug / AP / Bodo Marks

Orkanska oluja Manja stigla je u Njemačku u noći između subote i nedjelje, kada se prešlo na zimsko računanje vremena. U nedjelju poslijepodne uslijedio je i drugi talas. Njemačka meteorološka služba (DVD) upozorava na orkanske udare vjetra do 120 kilometara na čas na obali Sjevernog mora i u planinama, piše „Berliner cajtung“.

Za veća područja na sjeveru, u centralnom, zapadnom i jugozapadnom dijelu zemlje u nedjelju ujutro bilo je na snazi zvanično upozorenje na olujne i jake olujne udare vjetra, prenosi DPA. U unutrašnjosti su udari dostizali brzinu do 70 kilometara na čas, na nadmorskim visinama iznad 600 metara do 90 kilometara na čas, a na izloženim mjestima oko 100 kilometara na čas.

Na jugozapadu su pojedine regije dobile crveno, treći stepen upozorenja. U Švarcvaldu se očekuju obilne padavine, do 70 litara po kvadratnom metru.

U planinskom području Harc od subote ujutro zabilježeno je 28 intervencija zbog oborenog drveća i grana. Oštećeni su automobili i jedna kuća, ali niko nije povrijeđen. Vatrogasci u Vupertalu do nedjelje ujutro imali su još 31 intervenciju zbog nevremena. U Hesenu je policija prijavila samo manju materijalnu štetu, a problema je bilo i u željezničkom saobraćaju.

Meteorolog Dominik Jung upozorio je za „Bild“ da je ovo doba godine posebno opasno. Kako je objasnio, drveće još ima mnogo lišća, koje djeluje kao jedro, a tlo je natopljeno kišom. Zato stabla i grane mogu padati i pri udarima vjetra koji zimi gotovo ne bi napravili štetu.

Manja je stigla samo dan nakon oluje Luiz, koja je u subotu rušila drveće i zaustavljala vozove. U Duizburgu je jedno stablo palo na kiosk, a Evropa-park u Rustu privremeno je zatvorio velike tobogane na otvorenom.

Upozorenje za obalu Sjevernog mora na snazi je do večeras, a nakon oluje očekuje se blaže vrijeme, prenosi Kliks.

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Tagovi :

Njemačka

nevrijeme

padavine

vjetar

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