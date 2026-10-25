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"Evropa ide ka samouništenju"

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25.10.2026 18:56

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"Европа иде ка самоуништењу"
Foto: Pexel/Anthony Beck

Evropa ide ka samouništenju dok njeni zvaničnici izbjegavaju odgovornost umjesto da ispravljaju svoje greške, rekao je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev.

"Evropa se samouništava jer njene birokrate odbijaju da isprave svoje katastrofalne greške u vezi sa migracijama, energetikom i podsticanjem na rat. Više vole da skreću pažnju i prebacuju krivicu na SAD i Rusiju", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

On je priložio video intervjua ruskog predsjednika Vladimira Putina sa novinarom "Vesti" Pavelom Zarubinom, gd‌je govori o brojnim greškama Evrope.

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"Kako se evropska revolucija širi, predsjednik Putin komentariše igru EU prebacivanja krivice", primjetio je Dmitrijev.

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Tagovi :

Evropa

Kiril Dmitrijev

Rusija

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