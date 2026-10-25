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Uhapšeni članovi biračkog odbora Studentske liste i liste Rasima Ljajića

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25.10.2026 19:32

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Ухапшени чланови бирачког одбора Студентске листе и листе Расима Љајића
Foto: Envato/travelarium

Predstavnici biračkih odbora u Mesnoj zajednici Centar u Leskovcu ispred manjinske liste "Rasim Ljaljić - Ljudski" (SDP - CDP) i liste "Studenti pobeđuju" uhapšeni su i određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati nakon što je došlo do verbalnog sukoba, a potom i fizičkog obračuna i lomljenja kutije.

Kako nezvanično saznaje Blic, do incidenta je došlo danas u popodnevnim satima, tačnije oko 15 sati kada su se verbalno sukobili, a onda je, kako se sumnja, predstavnik biračkog odbora ispred studentske liste “Studenti pobeđuju” udario predstavnika manjinske liste “Rasim Ljajić- ljudski”.

– Potom je predstavnik biračkog odbora koji je ispred SPD uzeo glasačku kutiju i polomio je, zbog čega je odmah prekinuto glasanje i pozvana policija – kaže izvor.

Prema saznanjima, PU Leskovac je izvršila uviđaj, nakon čega je privela obojicu učesnika incidenta.

Njima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.

Nakon kratkog prekida u ovom odboru je nastavljeno glasanje.

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