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RIK: Evo koliko građana je glasalo do 18 časova

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25.10.2026 19:17

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Гласачка кутија за избор народних посланика на парламентарним изборима у Србији, 25.10.2026.
Foto: TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

U Srbiji je na vanrednim parlamentarnim izborima do 18.00 časova izlaznost, bez Kosova i Metohije, iznosila 64,89, saopštila je Republička izborna komisija /RIK/.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović je rekao da je u Vojvodini izlaznost 66,90 odsto, Šumadiji i zapadnoj Srbiji 64,53 odsto, južnoj i istočnoj Srbiji 62,01 odsto i beogradskom regionu 65,67 odsto.

Na prethodnim izborima 2023. godine izlaznost do 18.00 časova je bila 51,93 odsto, a konačna 58,77 odsto.

Predsjednik RIK Vladimir Dimitrijević je rekao da glasanje teče uredno na velikom broju glasačkih mjesta, sa manjim nepravilnostima.

Glasanje se polako privodi kraju, biračka mjesta su otvorena do 20.00 časova, i nakon toga ako se birači zateknu na i ispred biračkog mjesta.

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