Uhapšen napadač na majku Aleksandra Vučića

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Foto: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Nikola Medenica, koji je danas napao Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, uhapšen je u akciji policije, piše Kurir.

Napadač na majku Aleksandra Vučića zadržan je zbog razbojništva. Srbija Napadnuta majka Aleksandra Vučića u Beogradu Podsjetimo, majka Aleksandra Vučića, Angelina, napadnuta je danas ispred biračkog mjesta na kome je jutros glasala, napadač joj oduzeo kesu sa namirnicama koju je imala kod sebe.

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