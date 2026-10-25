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Uhapšen napadač na majku Aleksandra Vučića

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25.10.2026 15:46

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Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"
Foto: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Nikola Medenica, koji je danas napao Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, uhapšen je u akciji policije, piše Kurir.

Napadač na majku Aleksandra Vučića zadržan je zbog razbojništva.

Александар Вучић

Srbija

Napadnuta majka Aleksandra Vučića u Beogradu

Podsjetimo, majka Aleksandra Vučića, Angelina, napadnuta je danas ispred biračkog mjesta na kome je jutros glasala, napadač joj oduzeo kesu sa namirnicama koju je imala kod sebe.

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Aleksandar Vučić

Angelina Vučić

Srbija

fizički napad

Izbori u Srbiji

Komentari (3)

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