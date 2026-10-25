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RIK objavio presjek izlaznosti: Do 12 časova glasalo 34,55 odsto birača

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25.10.2026 13:17

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Избори у Србији.
Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Republička izborna komisija (RIK) objavila je podatke o izlaznosti na izborima do 12 časova.

Najveći odziv u zapadnoj Srbiji zabilježen je u Bajinoj Bašti, gdje je do podneva glasalo 48,54 odsto upisanih birača. U Kosjeriću je na birališta izašlo 46 odsto građana.

U Požegi je zabilježena izlaznost od 40,22 odsto, u Lučanima 37,8 odsto, a u Novoj Varoši 37,5 odsto.

U Gornjem Milanovcu glasalo je 35,9 odsto upisanih birača, dok je u Ljigu izlaznost iznosila 35,4 odsto

Nešto manji odziv zabilježen je u Ivanjici, gdje je glasalo 31 odsto birača. U Prijepolju je na birališta izašlo 27,7 odsto, a u Priboju 25,9 odsto upisanih glasača.

Podaci se odnose na izlaznost do 12 časova, a naredni presjeci RIK-a pokazaće kako se odziv birača mijenja tokom izbornog dana.

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