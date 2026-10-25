Napadnuta majka Aleksandra Vučića u Beogradu

Majka nosioca liste i prvog na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Angelina Vučić, fizički i verbalno je napadnuta u Beogradu, u blizini Kalenić pijace, neposredno nakon glasanja.

Prema pisanju medija, grupa mlađih muškaraca vrijeđala je Angelinu Vučić (80), gurala je i pocijepala kese sa namirnicama koje je nosila sa sobom.

Povodom ovog događaja oglasila se Srpska napredna stranka (SNS), koja je najoštrije osudila, kako je navedeno u saopštenju, fizički i verbalni napad.

Iz SNS-a su poručili da niko ne smije biti meta nasilja zbog političkih razlika, te zatražili hitnu reakciju nadležnih organa, utvrđivanje svih okolnosti i pozivanje na odgovornost osoba koje su učestvovale u incidentu.

"Angelina Vučić prijavila je napad policiji, a mi očekujemo da institucije postupe bez odlaganja, profesionalno i u skladu sa zakonom", navedeno je u saopštenju stranke.

SNS je u saopštenju ocijenio da nasilje i zastrašivanje ne smiju biti sredstvo političke borbe i pozvao političke aktere da osude ovakav vid ponašanja.

Za sada u dostavljenom materijalu nema nezavisne potvrde svih okolnosti događaja, a nadležni organi treba da utvrde šta se tačno dogodilo i ko je odgovoran.