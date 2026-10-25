Do 11 časova u Srbiji glasalo 27.3 odsto birača

Foto: Tanjug/AP/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

U Srbiji je na vanrednim parlamentarnim izborima do 11.00 časova glasalo 27,3 odsto birača, procjena je Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID).

Poređenja radi, na vanrednim parlamentarnim izborima 2023. godine do 11.00 časova glasalo je 15,1 odsto birača, objavljeno je na nalogu Cesida na društvenoj mreži "Iks".

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