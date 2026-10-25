Putin odbacio navode da Moskva stoji iza protesta u Evropi

Autor:ATV redakcija
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Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je navode da Moskva stoji iza nedavnih protesta širom Evrope.
"Moja prva reakcija kada sam ovo vidio bila je iznenađenje. Reći da izazivamo masovne proteste u velikim evropskim gradovima je potpuno pretjerivanje, što je, po mom mišljenju, očigledno običnim građanima evropskih zemalja", rekao je Putin u intervjuu sa novinarom "Vesti" Pavelom Zarubinom.
On je dodao da tu nema ništa neočekivano.
"Rusija je uvijek bila optuživana za svaki smrtni grijeh", rekao je Putin.
On je dodao da ga je iznenadilo što prva reakcija uopšte nije bila antiruska, već antiamerička.
"Odmah su počeli da šire glasine da su događaji koji se odvijaju u Evropi rezultat sadašnje američke administracije, njihove podrške desničarskim strankama, desničarskim pokretima", istakao je Putin, napominjući da nije očekivao da će evropski lideri kritikovati svog glavnog saveznika.
(Srna)
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