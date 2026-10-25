Djevojčica (10) otišla u bolnicu zbog bolova u stomaku: Uhapšen očuh

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Desetogodišnja djevojčica iz Argentine nalazi se u šestom mjesecu trudnoće, a njen 33-godišnji očuh uhapšen je zbog sumnje da ju je seksualno zlostavljao, prenose mediji.
Slučaj je otkriven nakon što je djevojčica sa majkom došla u bolnicu u mjestu Kolonija Dora, u provinciji Santijago del Estero, zbog bolova u stomaku. Tokom pregleda ljekari su utvrdili da je dijete u poodmakloj trudnoći, nakon čega su obaviješteni nadležni organi.
Prema pisanju austrijskog lista „Krone“, djevojčica je ispričala da ju je očuh zlostavljao u periodu kada njena majka nije bila kod kuće.
Argentinski mediji navode da je osumnjičeni uhapšen u utorak u ruralnom području departmana Aveljaneda. Tokom policijske akcije oduzet mu je mobilni telefon, koji će biti predmet vještačenja.
Republika Srpska
Dodik: Ostvaren višedecenijski san, završava se tunel za HE Dabar
Istragom rukovodi tužilac Giljermo Farijas, a istražitelji nastoje da utvrde sve okolnosti slučaja i prikupe dokaze koji bi mogli biti važni za krivični postupak.
Prema medijskim navodima, majka djevojčice ima 25 godina i takođe je trudna sa uhapšenim muškarcem. Navodi se da su se upoznali putem interneta i počeli da žive zajedno prije približno godinu dana. U domaćinstvu živi i još troje maloljetne djece.
Nadležni organi nastavljaju istragu, dok će krivična odgovornost osumnjičenog biti utvrđena u sudskom postupku, prenosi Telegraf.rs.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
39 min0
Svijet
58 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
13
17
13
13
13
08
12
59
12
56
Trenutno na programu