Djevojčica (10) otišla u bolnicu zbog bolova u stomaku: Uhapšen očuh

Desetogodišnja djevojčica iz Argentine nalazi se u šestom mjesecu trudnoće, a njen 33-godišnji očuh uhapšen je zbog sumnje da ju je seksualno zlostavljao, prenose mediji.

Slučaj je otkriven nakon što je djevojčica sa majkom došla u bolnicu u mjestu Kolonija Dora, u provinciji Santijago del Estero, zbog bolova u stomaku. Tokom pregleda ljekari su utvrdili da je dijete u poodmakloj trudnoći, nakon čega su obaviješteni nadležni organi.

Prema pisanju austrijskog lista „Krone“, djevojčica je ispričala da ju je očuh zlostavljao u periodu kada njena majka nije bila kod kuće.

Argentinski mediji navode da je osumnjičeni uhapšen u utorak u ruralnom području departmana Aveljaneda. Tokom policijske akcije oduzet mu je mobilni telefon, koji će biti predmet vještačenja.

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Istragom rukovodi tužilac Giljermo Farijas, a istražitelji nastoje da utvrde sve okolnosti slučaja i prikupe dokaze koji bi mogli biti važni za krivični postupak.

Prema medijskim navodima, majka djevojčice ima 25 godina i takođe je trudna sa uhapšenim muškarcem. Navodi se da su se upoznali putem interneta i počeli da žive zajedno prije približno godinu dana. U domaćinstvu živi i još troje maloljetne djece.

Nadležni organi nastavljaju istragu, dok će krivična odgovornost osumnjičenog biti utvrđena u sudskom postupku, prenosi Telegraf.rs.