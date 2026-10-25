Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski nanosi daleko više štete stvarnim interesima američkog predsjednika Donalda Trampa nego izmišljene žalbe na Venecuelu, Kubu i Iran zajedno, ocijenio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Šta bi Tramp trebalo da uradi sa Zelenskim? Odgovor se može naći u istoriji SAD. On jednostavno treba da pozove ministra rata i direktora CIA i da im naloži da isprave ovaj nesrećni nesporazum", napisao je Medvedev na "Maksu".

On je dodao da je Zelenski "tražio novac i oružje od Trampa, na grub način, da bi vodio rat protiv Rusije".

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Štaviše, Medvedev je primjetio da je Zelenski manipulisao evropskim liderima, okrećući ih protiv Trampa i njegovog tima na dnevnoj bazi.

"Zelenski i njegovi saradnici bestidno su ukrali američka sredstva, novac koji je bivši predsjednik SAD Džozef Bajden obezbjedio za rat, i nastavili da to rade sa preostalim iznosom čak i pod Trampom", napisao je Medvedev.

(Srna)