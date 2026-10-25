Logo

Medvedev: Zelenski nanosi štetu interesima američkog predsjednika

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.10.2026 12:39

Komentari:

0
Дмитриј Медведев
Foto: Youtube/ Global News

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski nanosi daleko više štete stvarnim interesima američkog predsjednika Donalda Trampa nego izmišljene žalbe na Venecuelu, Kubu i Iran zajedno, ocijenio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Šta bi Tramp trebalo da uradi sa Zelenskim? Odgovor se može naći u istoriji SAD. On jednostavno treba da pozove ministra rata i direktora CIA i da im naloži da isprave ovaj nesrećni nesporazum", napisao je Medvedev na "Maksu".

On je dodao da je Zelenski "tražio novac i oružje od Trampa, na grub način, da bi vodio rat protiv Rusije".

Владимир Путин

Svijet

Putin odbacio navode da Moskva stoji iza protesta u Evropi

Štaviše, Medvedev je primjetio da je Zelenski manipulisao evropskim liderima, okrećući ih protiv Trampa i njegovog tima na dnevnoj bazi.

"Zelenski i njegovi saradnici bestidno su ukrali američka sredstva, novac koji je bivši predsjednik SAD Džozef Bajden obezbjedio za rat, i nastavili da to rade sa preostalim iznosom čak i pod Trampom", napisao je Medvedev.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Medvedev

Rusija

Ukrajina

Volodimir Zelenski

Donald Tramp

Komentari (0)

Više iz rubrike

Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.

Svijet

Putin odbacio navode da Moskva stoji iza protesta u Evropi

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Moram da obustavim ubijanje iranskih lidera da bih znao sa kim SAD pregovaraju

1 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Svijet

Austrija: Srbin teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

1 h

0
Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila 532 ukrajinska drona tokom noći

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

RIK objavio presjek izlaznosti: Do 12 časova glasalo 34,55 odsto birača

13

13

Zašto je ljubav poslije 40. godine najstabilnija

13

08

Djevojčica (10) otišla u bolnicu zbog bolova u stomaku: Uhapšen očuh

12

59

Dodik: Ostvaren višedecenijski san, završava se tunel za HE Dabar

12

56

Zabijelio snijeg na pojedinim planinama u BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima