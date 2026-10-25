Ruska PVO oborila 532 ukrajinska drona tokom noći

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom noći presrele i uništile 532 ukrajinska drona iznad teritorije Rusije i voda Azovskog mora.

Prema navodima ruskog ministarstva, bespilotne letjelice oborene su iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Voronješke, Tulske, Orlovske, Lipecke, Kaluške, Rjazanjske, Rostovske, Saratovske, Samarske, Penzenske, Volgogradske i Uljanovske oblasti.

Dronovi su, kako se navodi, presretnuti i iznad Moskovskog regiona, Permskog i Krasnodarskog kraja, Tatarstana, Adigeje, Republike Marij El, Krima i Udmurtije, kao i iznad Azovskog mora.

Rusko Ministarstvo odbrane nije u ovom saopštenju navelo više detalja o eventualnoj šteti ili povrijeđenima.

U saopštenju se takođe navodi da ruske oružane snage, kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, napadaju vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i bespilotnim letjelicama.

Navodi o broju oborenih dronova potiču od ruskog Ministarstva odbrane i nisu nezavisno potvrđeni, prenosi RT Balkan.