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Košarac: Podržati politiku koja je pokazala kako najbolje sarađuju Srbija i Srpska

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25.10.2026 10:12

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je danas u Sarajevu da je politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u prethodnim godinama pokazala kako najbolje da sarađuju Srbija i Republika Srpska i da ona zaslužuje podršku građana na današnjim izborima.

"Svjedoci smo činjenice da je u prethodnih nekoliko godina napravljena jedna politička kohezija struktura državnog rukovodstva Republike Srpske i Republike Srbije, na ponos svih Srba u regionu. Mislim da je primjer dobre prakse funkcionisanja o važnim nacionalnim, ekonomskim i svim drugim pitanjima upravo bila struktura i osovina politike predsjednika /Milorada/ Dodika i predsjednika Vučića", rekao je Košarac novinarima nakon što je glasao u Sarajevu.

On je istakao da takvu politiku treba nastaviti u interesu Srba na ovim prostorima, okupljenih oko deklaracije sa Svesrpskog sabora, koja manifestuje nacionalnu orijentisanost, nacionalne i strateške pravce.

Podsjećajući da su građani Republike Srpske na opštim izborima 4. oktobra dali podršku Dodikovoj politici, Košarac je izrazio uvjerenje da će građani Srbije danas podržati Vučićevu politiku.

"Vjerujem da će građani Republike Srbije, na temelju svih važnih ekonomskih politika, prije svega međunarodnih koje je državno rukovodstvo Srbije vodilo u prethodnim godinama, dati podršku onoj politici koja je veoma značajna i važna i koja je manifest politike predsjednika Vučića", rekao je Košarac.

Navodeći da je u BiH dobro poznato da je Srbija regionalni lider po mnogim pitanjima, Košarac je zaključio da bi na osnovu toga trebalo da se odrede i građani Srbije.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima će oko 6,5 miliona upisanih birača glasati za novi saziv Skupštine.

Za ukupno 250 poslaničkih mandata boriće se kandidati sa 18 izbornih lista.

(Srna)

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Staša Košarac

Srbija

Republika Srpska

Aleksandar Vučić

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