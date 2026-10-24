Minić: Dudaković mjesecima ne dolazi na sud, a šeta i daje intervjue

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je za njega Republika Srpska otadžbina, koja nikada ne može da dođe u pitanje, bez obzira na izazove.

"To je za mene i naša krsna slava. To su i naši grobovi, uspomene, nacionalni identitet, Crkva. I sve što nikada ne može da dođe u pitanje. To je ono što živimo i nosimo u sebi, čemu pripadamo i za šta se borimo, legitimno tražeći neka svoja prava na ovim prostorima", rekao je Minić u podkastu Memorijalnog centra Republike Srpske.

On je istakao da je rad ovog centra važan radi iznošenja istine o dešavanjima u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu, jer su Srpska i njeni ljudi dugo u svjetskoj javnosti potcjenjivani i predstavljani kao loši.

"Istina nas jedino može sačuvati i mogu reći da se kroz rad Centra mnogo toga mijenja u pozitivnom smjeru. Taj rad nipošto ne treba da proizvodi mržnju prema bilo kome, već da budemo jači i svjesniji šta nam se može desiti kada smo neorganizovani i na meti onih koji ne žele da postojimo. A ima ih", pojasnio je Minić.

Minić je istakao da borba za Republiku Srpsku nikad nije prestala, ali da je ona danas institucionalna, politička, ekonomska.

"U svakoga ko je ovdje živio tokom rata ili bio njegov učesnik, podnio bilo kakvu žrtvu, usađena je svijet o tome da je za Republiku Srpsku podnesena ogromna žrtva, da su stradali sinovi, očevi, braća. Moramo to cijeniti. Kad god da nešto radimo u javnom ili politi, moramo uvijek imati mu", rekao je Minić.

Minić je naveo da je nakon rata na snazi bila selektivna pravda, a da to isto danas rade Sud i Tužilaštvo BiH.

"Zašto se bojati reći da Atif Dudaković koji sebe snima kad naređuje ubistva Srba osam, devet mjeseci uopšte ne ode na sud iz zdravstvenih razloga, a u međuvremenu šeta, daje intervjue i tako dalje. Takođe, Elfeta Veseli ima sve privilegije, a znamo o kakvom monstrumu je riječ", naveo je Minić.

Minić je istakao da je rat sam po sebi jedna ogromna nesreća, ali da je posebno strašno praviti selekciju među mrtvima.

"Zašto je problem ako pokažemo istinu o stradanju Srba. Mi smo narod koji nikada nije bio na pogrešnoj strani istorije", rekao je Minić i dodao da Memorijlni centar Republike Srpske upravo radi na tome da svijetu pokaže istinu o srpskom stradanju.

(Srna)