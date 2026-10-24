Dodik: Čuvati političku svijest o značaju institucija i prava srpskog naroda

Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je važno čuvati zrelost, kontinuitet i političku svijest o značaju institucija Republike Srpske i prava srpskog naroda.

Dodik je ukazao na to da je Narodna skupština Republike Srpske osnovana kao politički odgovor na tadašnje okolnosti i kao institucionalna zaštita srpskog naroda.

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On je podsjetio da je uloga Narodne skupštine bila da donese organizacione akte i zakone neophodne za uspostavljanje institucija Republike Srpske, među kojima su bili i zakoni o Vladi i Vojsci Republike Srpske.

"Važno je da se prisjetimo tih događaja i činjenice sagledamo iz ugla današnjeg vremena", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naglasio da je Narodna skupština formirana nekoliko mjeseci prije početka oružanog sukoba, što pokazuje da osnivanje institucija Republike Srpske nije bilo povod za rat.

Prema njegovim riječima, tokom rata Narodna skupština je bila centralno mjesto donošenja političkih odluka, utvrđivanja pregovaračkih platformi i razmatranja mirovnih rješenja.

Dodik je ukazao da je Narodna skupština donijela i odluku da Srbija u ime Republike Srpske vodi pregovore i potpiše Dejtonski mirovni sporazum.

"Prihvatili smo sporazum koji nije bio u potpunosti po našoj volji, ali kojim je Republika Srpska međunarodno verifikovana kao politički subjekt. Zato je važno da čuvamo zrelost, kontinuitet i političku svijest o značaju naših institucija i prava srpskog naroda", naglasio je Dodik.

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On je posebno istakao ulogu doskorašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov nastup u Generalnoj skupštini UN povodom rezolucije o Srebrenici.

"Pokazao je odlučnost da brani srpski narod i odigrao istorijsku ulogu u očuvanju njegove slobode i pozicije, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj", naveo je Dodik.