Počela sjetva u Semberiji, ali suša ugrožava jesenje usjeve

Počela je sjetva u najvećoj žitnici Srpske, ali u otežanim uslovima. Čakati nemaju vremena, jer već sada kasne više od dvadeset dana od optimalnog roka za neke od radova.

"Daleko je to od toga, ali primorani smo da idemo u ogroman rizik zbog toga jer gledaćemo maksimalno da izbjegnmo proljeće ali da probamo da ikako ne ponavljamo pšenicu po pšenici. Evo jutros smo krenuli sjetvu uljane repice, dvoumimo se da li posle ove sjetve idemo kembridž valjkom da to povaljamo, ali vidjećemo opet kako će se razvijati situacija", rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije Boško Radić.

Na ekonomiji PD „Semberija“ radovi su u punom jeku. U toku je sjetva raži, ječma i uljane repice.

"Mi smo čekali neke padavine prošlog vikenda, pa smo uradili pripremu koja je zadovoljavajuća za sjetvu i odlučili da zasijemo nekih 350 hektara iako je kažem rok zakasnio. Što se tiče ostalih usjeva planiramo pšenicu na oko 700 hektara i raži na oko 120 hektara i sjetvu ječma na 100 hektara", istakao je direktor PD „Semberija“ Branimir Andrić.

Na poljima se dobro vide posljedice suše. Malo kiše dobro je došlo, ali Semberija vapi za obilnijim padavinama.

"Nije ta količina padavina dovoljna za neki duži period ali za samu sjetvu dosta olakšava pripremu, dosta je dobra količina vlage u zemljištu u smislu nicanja u tom kontekstu neće biti problema, ali da je nedovoljno sigurno je da je nedovoljno. Još treba dosta, dosta padavina", rekao je tehnolog u proizvodnji PD „Semberija Nikola Krstović.

Prema optimalnim rokovima i najzastupljenija žitarica-pšenica trebao vi da bude posijana. Na njivama ovih dana u pripremi oranica –tanjirače i roto-drljače.

"Da nije palo malo kiše ne bi ovo valjalo ništa, ali pošto je pala sad je taman za tanjiranja, za oranja vrlo malo. Mislim da će biti lijepih dana još uvijek je bilo. Ja sam to prije sve sijao i kukuruz i koješta u novembru, a sada Boga mi ovaj rani kukuruz, suša i eto sijem vidiš kad", kazao je Pero Dikić.

U Semberiji je palo oko 30 litara kiše što je bilo dovoljno da nakvasi samo površinski sloj zemljišta koje je prethodno iscrpila tromjesečna suša. Poljoprivrednici se nadaju značajnijim padavinama kako bi ono što su posijali i niklo i imalo dobar kvalitet.