Oblaci se ne povlače: Evo šta nas očekuje sutra

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH tokom noći i sutra ujutro biće oblačno uz povremenu slabu kišu, na jugu mogući i pljuskovi, a tokom dana biće i kratkotrajnih sunčanih perioda.
Uveče i naredne noći biće ponovo oblačnije u svim predjelima uz slabu kišu na zapadu i sjeveru, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vjetar će biti slab i promjenljiv ili sjeverni. U Hercegovini i na planinama tokom prvog dijela dana sjeverni, a poslije podne i uveče slab do umjeren južni vjetar.
Minimalna temperatura vazduha od četiri do osam, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih, a u višim predjelima od nula.
Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 18, u višim predjelima od pet stepeni.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Republici Srpskoj i FBiH danas bilo pretežno oblačno vrijeme.
Kiša je zabilježena u sjevernim, centralnim i zapadnim područjima.
Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Mrakovica sedam, Bihać, Ribnik i Prijedor 10, Novi Grad, Srbac, Šipovo, Banjaluka, Kneževo i Mrkonjić Grad 11, Bugojno, Jajce, Čemerno, Han Pijesak i Doboj 12, Rudo 13, Tuzla, Foča, Višegrad i Sokolac 14, Gacko i Srebrenica 15, Sarajevo, Bileća i Bijeljina 18, Mostar 19, Neum 20 i Trebinje 21 stepen.
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