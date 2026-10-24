Autor:ATV redakcija
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U Kneževu je preminuo Čedo Vuković, bivši načelnik ove opštine, nekadašnji poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i istaknuti društveno-politički radnik.
Povodom njegove smrti, u sali Skupštine opštine Kneževo danas u 17.00 časova biće održan komemorativni skup, dok će sahrana biti obavljena u nedjelju, 25. oktobra, u 13.00 časova na mjesnom groblju u Otlovićima.
Vuković je rođen 20. marta 1956. godine. Tokom bogate karijere obavljao je funkcije komercijalnog direktora u Drvnoj industriji "Omar" i direktora Šumskog gazdinstva "Čemernica".
Na dužnost načelnika opštine Kneževo stupio je 2008. godine, a lokalnu zajednicu predstavljao je i kao odbornik u tri mandata.
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U periodu od 2014. do 2018. godine bio je poslanik u Parlamentu Srpske.
Bio je učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata, tokom kojeg je obavljao dužnost načelnika Kriznog štaba civilne zaštite. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece.
(RTRS)
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