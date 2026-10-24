Danas je Sveti apostol Filip, evo šta još treba znati o ovom prazniku

Srpska pravoslavna crkva (SPC) obilježava Svetog apostola Filipa, jednog od sedmorice đakona iz prve hrišćanske zajednice, poznatog po propovijedanju Jevanđelja i pomaganju siromašnima.

Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Velimirovića, Filip je bio porijeklom iz Kesarije Palestinske, a imao je četiri kćeri koje su, prema crkvenom predanju, bile obdarene proročkim darom i posvetile se d‌jevičanskom životu.

Odabran da služi siromašnima

U D‌jelima apostolskim pominje se izbor sedmorice ljudi koji je trebalo da se staraju o svakodnevnoj pomoći i raspod‌jeli hrane u prvoj hrišćanskoj zajednici. Među njima je bio i Filip, zajedno sa Stefanom, koji se u crkvenoj tradiciji poštuje kao prvi hrišćanski mučenik.

Prema žitiju, Filip je služio siromašnima i udovicama, a tokom progona hrišćana napustio je Jerusalim i otišao u Samariju, gd‌je je propovijedao Jevanđelje.

U crkvenom predanju navodi se da je tokom svog misionarskog rada krstio mnoge ljude. Među njima se pominje i Simon Volh, poznat iz ranohrišćanskih tekstova, kao i etiopski dvoranin, odnosno evnuh kraljice Kandake, koga je Filip krstio nakon razgovora o proročanstvu iz Knjige proroka Isaije.

Ovaj događaj opisan je u D‌jelima apostolskim i jedan je od najpoznatijih detalja vezanih za Filipa, jer pokazuje širenje hrišćanske vjere izvan neposrednog kruga prvih učenika.

Četiri kćeri koje su, prema predanju, imale proročki dar

Jedna od zanimljivosti iz Filipovog žitija jeste podatak da je imao četiri kćeri. Prema crkvenom predanju, sve četiri bile su posvećene hrišćanskom životu, a pripisivao im se i dar proricanja.

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U D‌jelima apostolskim, u opisu boravka apostola Pavla u kući Filipa jevanđeliste u Cezareji, zaista se pominju njegove četiri kćeri koje su prorokovale. Ovaj navod predstavlja biblijski osnov za detalj koji se kasnije pojavljuje i u crkvenom predanju.

Međutim, važno je razlikovati Filipa, jednog od sedmorice đakona, od apostola Filipa, jednog od Dvanaestorice. U crkvenim kalendarima i žitijima ponekad dolazi do miješanja njihovih priča, pa je bitno precizno navesti na kojeg se Filipa odnosi određeni podatak.

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