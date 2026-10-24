Noćas ne zaboravite da pomjerite sat: Počinje zimsko računanje vremena

Autor:ATV redakcija
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Zimsko računanje vremena počinje u noći sa subote na nedjelju u 3 časa, pomjeranjem kazaljki na časovnicima jedan čas unazad.
Ovaj režim trajaće do 28. marta naredne godine, kada počinje ljetno računanje vremena.
BiH i Srbija prate standardno centralno evropsko vrijeme, dok se tokom ljetnjeg perioda koristi centralno evropsko ljetnje vrijeme. Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja.
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