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Noćas ne zaboravite da pomjerite sat: Počinje zimsko računanje vremena

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24.10.2026 08:06

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сат часовник аларм
Foto: Pexel/ Negative Space

Zimsko računanje vremena počinje u noći sa subote na nedjelju u 3 časa, pomjeranjem kazaljki na časovnicima jedan čas unazad.

Ovaj režim trajaće do 28. marta naredne godine, kada počinje ljetno računanje vremena.

BiH i Srbija prate standardno centralno evropsko vrijeme, dok se tokom ljetnjeg perioda koristi centralno evropsko ljetnje vrijeme. Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja.

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Tagovi :

zimsko računanje vremena

pomjeranje sata

zima

Vrijeme

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