Noćas ne zaboravite da pomjerite sat: Počinje zimsko računanje vremena

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Pexel/ Negative Space

Zimsko računanje vremena počinje u noći sa subote na nedjelju u 3 časa, pomjeranjem kazaljki na časovnicima jedan čas unazad.

Ovaj režim trajaće do 28. marta naredne godine, kada počinje ljetno računanje vremena. BiH i Srbija prate standardno centralno evropsko vrijeme, dok se tokom ljetnjeg perioda koristi centralno evropsko ljetnje vrijeme. Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja. Zdravlje Ovo piće uništava bubrege: Bolje ga izbjegavajte

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.