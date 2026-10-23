Alarmantna prognoza za BiH: Stižu pljuskovi, grmljavina i snijeg

Vremenske prilike u BiH naglo će se pogoršati u subotu, 24. oktobra, kada se očekuju kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, dok bi najviši planinski predjeli mogli da se zabijele pod susnježicom i snijegom.

Prema prognozi koju je objavio BH Meteo, padavine će najprije zahvatiti sjeverozapadne dijelove BiH, i to tokom prvog dijela dana. Kasnije poslijepodne i uveče kiša će se proširiti i na ostale krajeve zemlje, a ponegdje su mogući i jači pljuskovi praćeni grmljavinom.

U većem dijelu BiH očekuje se između pet i 20 litara kiše po kvadratnom metru, dok bi u pojedinim područjima količina padavina mogla da dostigne i oko 40 litara.

Zima kuca na vrata planina

Posebno hladnije vrijeme očekuje se u planinskim predjelima. Na nadmorskim visinama iznad 1.500 metara postoji mogućnost susnježice i snijega, što najavljuje postepeni prelazak u hladniji dio godine.

Ni nedjelja, 25. oktobar, neće donijeti značajnije razvedravanje. Preovladavaće oblačno vrijeme, uz mogućnost povremene slabe kiše.

Ipak, kako prognoziraju iz BH Meteo, početak naredne sedmice trebalo bi da donese stabilizaciju vremenskih prilika i manje padavina, uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda.

Dnevne temperature u narednim danima uglavnom će se kretati od 10 do 16 stepeni Celzijusa, dok će na jugu BiH biti toplije, sa maksimalnim temperaturama do 20 stepeni.