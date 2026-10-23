Velika prevara preko sajta Buking: Evo kako vam otimaju novac

Evropska unija pokrenula je istragu protiv platforme za rezervaciju smještaja Buking zbog rizika od prevara i fišing napada.

Bezbjednosni istraživači kompanije Norton tvrde da su otkrili 350 kompromitovanih smještaja u 50 zemalja, među kojima je čak 49 u Njemačkoj. Prema njihovoj analizi, nijedna druga posmatrana zemlja nije imala veći broj takvih slučajeva.

Norton je potvrdio za njemački list „Bild“ da su meta napada bili i mali pansioni i apartmani, ali i veći hoteli.

Napadi su poznati pod nazivom „Reservation Hijacking“, odnosno otimanje rezervacija. Prevaranti koriste stvarne podatke o rezervacijama kako bi gostima slali uvjerljive zahtjeve za dodatnu uplatu. Žrtve vjeruju da komuniciraju sa hotelom ili platformom preko koje su rezervisale smještaj, pa novac uplaćuju kriminalcima.

Podaci o rezervacijama u rukama prevaranata

Do sada su u fokusu sličnih napada uglavnom bili apartmani oglašeni preko platforme Airbnb. Međutim, dugo nije bilo jasno na koji način su počinioci dolazili do konkretnih podataka o rezervacijama.

Nema potvrđenih informacija da je u ovom slučaju došlo do curenja podataka koje bi platforma morala da prijavi.

Ipak, Buking je u aprilu 2026. godine obavijestio korisnike da su neovlašćena lica mogla da pristupe informacijama o određenim rezervacijama. Prema tadašnjem obavještenju, potencijalno izloženi podaci uključivali su imena, brojeve telefona, adrese elektronske pošte i detalje rezervacija.

Nakon toga, brojni korisnici prijavili su fišing poruke u kojima su se nalazili upravo takvi podaci, što je poruke činilo uvjerljivijim.

Kako je otkriveno 49 ugroženih smještaja u Njemačkoj?

Iz Nortona su objasnili da su sporne objekte identifikovali analizom poruka za krađu podataka i lažnih internet stranica prikupljenih tokom istraga, kao i putem sopstvenih bezbjednosnih proizvoda.

„Identifikovali smo ove smještaje analizom fišing poruka i prevarantskih sajtova koje smo prikupili tokom naših istraga i putem naših bezbjednosnih proizvoda. Izdvajanjem, analizom i upoređivanjem tih informacija uspjeli smo da identifikujemo 49 različitih smještaja u Njemačkoj koji su povezani sa ovim napadima“, rekla je portparolka kompanije za „Bild“.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakve prevare posebno opasne jer poruke mogu sadržavati tačne podatke o rezervaciji, datumu dolaska ili smještaju, zbog čega gosti teže prepoznaju da je riječ o pokušaju prevare, prenosi Blic.