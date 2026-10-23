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Jutjub uvodi audio knjige?

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23.10.2026 22:46

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Апликација Јутјуб
Foto: pexels/ Zulfugar Karimov

Prema izvještaju lista The Wall Street Journal, Jutjub razmatra dodavanje audio-knjiga u svoju aplikaciju, ali za sada nema mnogo informacija o tome kada bi ova opcija mogla da postane dostupna, niti da li bi se nudila kao zasebna usluga.

U izvještaju se navodi da Gugl razmatra mogućnost da audio-knjige budu dio pretplate Jutjub Premium. Time bi se pridružile slušanju muzike bez reklama putem servisa Jutjub Mjuzik, kao i gledanju video-sadržaja bez oglasa, što je jedna od glavnih prednosti Premium pretplate.

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Jutjub zasad nije zvanično potvrdio ove navode. Ovakav potez ne bi bio iznenađenje, s obzirom na to da su Spotifi i druge velike platforme već sarađivale sa servisima za audio-knjige kako bi korisnicima ponudile više sadržaja od same muzike.

Iako nije riječ o potpuno istoj usluzi, Jutjub kanal Google Play Books već služi kao mjesto za predstavljanje i preslušavanje odlomaka iz audio-knjiga. Integracija audio-knjiga u Jutjub tako bi mogla da olakša povezivanje ova dva proizvoda.

Ovo ujedno ne bi bio prvi put da Jutjub proširuje svoju ponudu novim formatima. Funkcija Šorts uvedena je kao direktan odgovor na popularnost TikToka i vremenom je postala važan deo platforme.

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Ipak, ostaje pitanje da li bi audio-knjige bolje funkcionisale u okviru glavne Jutjub aplikacije ili bi prikladnije mjesto za njih bio Jutjub Mjuzik.

(b92)

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jutjub

audio knjiga

aplikacija

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