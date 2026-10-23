Vještačka inteligencija može da predvidi rizik od smrti kod oboljelih od raka na osnovu fotografije

Novi AI alat može na osnovu fotografije lica da procijeni biološku starost osobe i predvidi prognozu kod pacijenata oboljelih od raka. Sistem je obučen na više od 40 miliona fotografija lica ljudi različitih uzrasta.

Istraživači iz Bostona su razvili dva povezana alata: FAHR-FaceAge, koji procenjuje biološku starost (koja označava koliko godina osoba ima u biološkom smislu, odnosno koliko njen organizam odgovara određenom uzrastu, za razliku od hronološke starosti) i prognozu bolesti, i FAHR-FaceSurvival, koji na osnovu fotografije lica neposredno procjenjuje rizik od smrtnog ishoda kod pacijenata obolelih od raka, bez prethodne procene biološke starosti.

Iako su oba alata zasnovana na istom modelu, koriste različite informacije o licu. FAHR-FaceAge analizira bore koje se protežu od strana nosa do uglova usana, područje čela iznad očnih duplji i slepoočnice, a FAHR-FaceSurvival se usredsređuje na područje ispod očiju i oko korena nosa.

Ovo je prva poznata demonstracija modela vještačke inteligencije koji može direktno da predvidi preživljavanje oboljelih od raka na osnovu jednostavne fotografije lica.

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AI alat je davao dosledne rezultate uprkos uobičajenim razlikama među fotografijama, uključujući položaj glave, osvjetljenje, izraz lica i šminku. Sistem je zadržao stabilnost i u većini ispitanih slučajeva nakon plastičnih operacija, uz malu promjenu rezultata poslije rinoplastike.

Šta su pokazali rezultati istraživanja

Među pacijentima oboljelim od raka koji su liječeni radioterapijom, oni koji su prema proceni alata FAHR-FaceAge izgledali pet ili više godina starije od svoje stvarne starosti imali su 21 odsto veći rizik od smrti tokom prosječnog četvorogodišnjeg praćenja u poređenju sa ostalim pacijentima. Nasuprot tome, oni koji su izgledali pet ili više godina mlađe imali su 17 odsto manji rizik.

Istraživači navode da su procjene biološke starosti usko povezane sa fizičkim zdravljem, što bi moglo da odražava sposobnost pacijenta da podnese određene tretmane.

Kako bi tehnologija mogla da pomogne ljekarima

Analiza fotografija lica mogla bi da pomogne ljekarima u procjeni rizika od smrti i komplikacija nakon većih operacija i drugih tretmana za rak, kao i u donošenju odluka o najprikladnijem liječenju za pojedinačnog pacijenta.

Radioonkolog Rejmond Mak iz bolnice Masačusets Dženeral Brigam ukazao je na to da su ljekarima, u uslovima starenja stanovništva, potrebni bolji načini za procjenu fizičke rezerve i krhkosti pacijenata prije preporučivanja intenzivnih tretmana, poput zračenja, operacije ili sistemske terapije.

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"Naš cilj je da procjenu zdravlja na osnovu fotografija lica učinimo merljivijom, doslednijom i primenljivom u širem obimu, kako bi podržala personalizovane odluke o liječenju, a ne zamijenila ljekarsku procjenu", rekao je Mak.

Istraživanje je ukazalo i na povezanost životnih navika sa starenjem lica. Prekomerna konzumacija alkohola, upotreba droga i pušenje bili su povezani sa biološki starijim izgledom na fotografijama koje je analizirala vještačka inteligencija, prenosi RT Balkan.

Ipak, istraživači upozoravaju da su potrebna dodatna ispitivanja pre nego što se alat bude mogao široko koristiti u medicinskoj praksi, prenosi "Gardijan".