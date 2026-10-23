U Srbiji počela izborna tišina

U Srbiji je počela izborna tišina pred vanredne parlamentarne izbore i trajaće do nedjelje do 20 časova, kada se zatvaraju biračka mjesta.

Ukupan broj birača koji će moći da glasa u nedelju, od 7 časova, je 6.450.523, a svoje biračko pravo moći će da ostvare na 8.210 biračkih mesta u Srbiji, kao i na 93 biračka mjesta u inostranstvu.

Birači sa Kosova i Metohije mogu da glasaju u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu.

Izbornih lista je 18, a cenzus za ulazak u parlament je tri odsto, dok za liste nacionalnih manjina važi prirodni prag.

Na izbornom listiću 25. oktobra naći će se liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti (Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije, Zeleni Srbije), "Studentska lista - Studenti pobjeđuju", "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP), "Vajdasági Magyar Szövetség - Dr. Pásztor Bálint - Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor", "Usame Zukorlić (SPP) Pokret za ujedinjenje", "Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić".

Na izborima nastupaju i "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović (Novi DSS - Monarhistii - Srpska koalicija NADA - Nacionalno demokratska alternativa - Nova Demokratska stranka Srbije - Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski), "Evropska Srbija - Marinika Tepić-Zdravko Ponoš (Stranka slobode i pravde, Srbija centar - Srce, Solidarnost, Oslobođenje), "SDA Sandžaka - Čuvari Snadžaka), "Bogoljub Karić - Pokret Snaga Srbije - BK".

Među izbornim listama su i "Liberalno zelena stranka za slobodu i čistiju Srbiju", "Biram pravdu - Biram budućnost - Koalicija Snaga - prof. dr Ferid Bulić - Vasilios Proveleggios - Stranka budućnosti i razvoja - Građanska stranka Grka Srbije", "Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek", "Ćale ovo je za tebe - Petar Đurić - Premijer Srbije", "Vladimir Gajić - Aleternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt - Prava Srbiija, BUNT - Nastoящaя Serbiя", "Albanska Koalicija - Koalicioni Shqiptar" i "Majka Srbija - Gruda".

Koalicija "Narodna Srbija", koju su činili Narodna pokret Srbije, Novo lice Srbije i Ekološki ustanak, povukla je već proglašenu listu navodeći da podržavaju Studentsku listu, dok je dio opozicionih stranaka još ranije rekao da neće učestvovali na izborima i da podržavaju Studentsku listu i stvaranje referendumske atmosfere.

Pojedine domaće organizacije, poput Crte i Cesida najavile su da će imati svoje posmatrače na izborima, dok su među stranim posmatračima izbora Kancelarija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Parlamentarna skupština Savjeta Evrope, Paramentarna skupština OEBS-a, kao i predstavnici Evropskog parlamenta.