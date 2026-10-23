Logo

U Srbiji počela izborna tišina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 07:55

Komentari:

0
Гласање Избори 2026изборне технологије
Foto: ATV

U Srbiji je počela izborna tišina pred vanredne parlamentarne izbore i trajaće do nedjelje do 20 časova, kada se zatvaraju biračka mjesta.

Ukupan broj birača koji će moći da glasa u nedelju, od 7 časova, je 6.450.523, a svoje biračko pravo moći će da ostvare na 8.210 biračkih mesta u Srbiji, kao i na 93 biračka mjesta u inostranstvu.

Birači sa Kosova i Metohije mogu da glasaju u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu.

Izbornih lista je 18, a cenzus za ulazak u parlament je tri odsto, dok za liste nacionalnih manjina važi prirodni prag.

Na izbornom listiću 25. oktobra naći će se liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti (Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije, Zeleni Srbije), "Studentska lista - Studenti pobjeđuju", "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP), "Vajdasági Magyar Szövetség - Dr. Pásztor Bálint - Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor", "Usame Zukorlić (SPP) Pokret za ujedinjenje", "Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić".

Na izborima nastupaju i "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović (Novi DSS - Monarhistii - Srpska koalicija NADA - Nacionalno demokratska alternativa - Nova Demokratska stranka Srbije - Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski), "Evropska Srbija - Marinika Tepić-Zdravko Ponoš (Stranka slobode i pravde, Srbija centar - Srce, Solidarnost, Oslobođenje), "SDA Sandžaka - Čuvari Snadžaka), "Bogoljub Karić - Pokret Snaga Srbije - BK".

Među izbornim listama su i "Liberalno zelena stranka za slobodu i čistiju Srbiju", "Biram pravdu - Biram budućnost - Koalicija Snaga - prof. dr Ferid Bulić - Vasilios Proveleggios - Stranka budućnosti i razvoja - Građanska stranka Grka Srbije", "Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek", "Ćale ovo je za tebe - Petar Đurić - Premijer Srbije", "Vladimir Gajić - Aleternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt - Prava Srbiija, BUNT - Nastoящaя Serbiя", "Albanska Koalicija - Koalicioni Shqiptar" i "Majka Srbija - Gruda".

Koalicija "Narodna Srbija", koju su činili Narodna pokret Srbije, Novo lice Srbije i Ekološki ustanak, povukla je već proglašenu listu navodeći da podržavaju Studentsku listu, dok je dio opozicionih stranaka još ranije rekao da neće učestvovali na izborima i da podržavaju Studentsku listu i stvaranje referendumske atmosfere.

Pojedine domaće organizacije, poput Crte i Cesida najavile su da će imati svoje posmatrače na izborima, dok su među stranim posmatračima izbora Kancelarija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Parlamentarna skupština Savjeta Evrope, Paramentarna skupština OEBS-a, kao i predstavnici Evropskog parlamenta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srbija

izbori

Aleksandar Vučić

Parlamentarni izbori

Izborna tišina

Komentari (0)

Više iz rubrike

У Хали спортова у Београду почео је предизборни скуп листе "Александар Вучић-Уједињена Србија", на којем се обраћа носилац те листе Александар Вучић.

Srbija

Vučić: Vjera našeg naroda u bolju budućnost će nam donijeti pobjedu

9 h

0
Бивши вођи такозване ОВК Хашим Тачи

Srbija

Odbijen zahtjev Tačijeve odbrane za prihvatanje pisane izjave svjedoka

10 h

0
Хаос на једном граничном прелазу: Камиони чекају осам сати

Srbija

Haos na jednom graničnom prelazu: Kamioni čekaju osam sati

12 h

0
Ватрогасци, Србија

Srbija

Buknuo požar u sklopu Specijalne bolnice, ima mrtvih!

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

35

Zabrana društvenih mreža mlađim od 15, odluka stupa na snagu od 1. januara

08

29

Tim odgovoran za pogubljenje Kriste Pajk znao da će joj vena puknuti?

08

27

Zašto pomjeramo sat i koje zemlje su ukinule zimsko računanje vremena?

08

25

Suđenje za ubistvo d‌jevojčice Danke Ilić počinje naredne sedmice: Tijelo nikada nije pronađeno

08

23

Demokratska senatorka optužena za vođenje ilegalnog biznisa s marihuanom i reketiranjem

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima