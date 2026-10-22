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Vučić: Vjera našeg naroda u bolju budućnost će nam donijeti pobjedu

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22.10.2026 22:54

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У Хали спортова у Београду почео је предизборни скуп листе "Александар Вучић-Уједињена Србија", на којем се обраћа носилац те листе Александар Вучић.
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Radio sam naporno i pošteno, i uspjeli smo da promijenimo lice Srbije, rekao je nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić.

"Nastavićemo to sa još više entuzijazma i sa još više energije, ali nam je potrebna najveća moguća podrška od našeg naroda, od naših građana, i ako to dobijemo, ja sam siguran da će ljudi biti zadovoljni tim rezultatima", rekao je Vučić.

Naveo je da očekuje da će se trud koji je uložen da se Srbija razvije i isplatiti.

"Rezultati, energija, plan, program i ideje koje imamo, i vjera našeg naroda u bolju budućnost, će nam donijeti pobjedu. Pobjedu na kojoj ćemo da podignemo Srbiju još jedanput, i na još veće visine. I hvala građanima Srbije, hvala vam, poštovani građani, hvala vam na ljubavi, hvala vam na podršci. Idemo disciplinovano, idemo odgovorno, idemo snažno u nedjelju da pobjedimo", istakao je Vučić.

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Aleksandar Vučić

Srbija

Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija

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