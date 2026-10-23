Oženio majku, otrovao je i bacio njeno tijelo u rupu: Otkriven motiv zločina

Muškarac iz Kalifornije optužen je za ubistvo svoje hraniteljke, koju je, kako se sumnja, otrovao fentanilom, zakopao njeno tijelo u blizini kuće i falsifikovao dokumenta kako bi preuzeo kontrolu nad njenom imovinom.

Sedrik fon Ferdinand (34) navodno je hraniteljskim sestrama Nadine Džet govorio da je njihova majka preminula u Meksiku od posljedica raka pankreasa i da je njeno tijelo kremirano. U to vrijeme, on je brinuo o 65-godišnjoj ženi, koja je bila na liječenju.

Optužnica je podignuta nakon što je obdukcijom utvrđeno da se u organizmu Džet nalazila velika količina fentanila. Sudski medicinski vještak zaključio je da je preminula od akutnog trovanja ovom supstancom, a smrt je okarakterisana kao ubistvo.

Džet je nestala u januaru 2024. godine, dok je primala hemoterapiju. Fon Ferdinand, njen hraniteljski sin i njegovatelj, navodno je drugim članovima porodice govorio da je umrla u Meksiku i da je kremirana.

Preko njenih računa došao do novca i nekretnina

Ubrzo nakon njenog nestanka, Fon Ferdinand je dobio punomoćje za upravljanje njenim poslovima, na osnovu dokumenata na kojima su se navodno nalazili potpis i inicijali Džet.

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Prema navodima istrage, potom je sa njenih računa podigao hiljade dolara i prenio dvije njene nekretnine na svoje ime. Optužen je i da je novcem svoje hraniteljke kupio još jednu nekretninu u okrugu Los Anđeles.

Prema sumnjama istražitelja, plan je uključivao i ženu po imenu Kim Fajfer, koja je trebalo da se predstavlja kao Džet. Na taj način je, kako se navodi, Fon Ferdinand pokušao da se „oženi“ sopstvenom hraniteljkom i tako stekne još veću kontrolu nad njenom imovinom.

California son 'married' powerful attorney mom, poisoned her then threw her body in a hole before creating insane backstory: DA https://t.co/gd2k0oeCZr https://t.co/0VwWLlsQq9 — California Post (@californiapost) October 22, 2026

U njegovoj kući pronađena je falsifikovana i ovjerena dozvola za sklapanje braka, datirana na 18. maj 2024. godine.

„Ovo je slučaj smrtonosne pohlepe“, izjavila je Samer Stefan, tužiteljka okruga San Dijego.

Tijelo pronađeno zakopano u blizini kuće

Četiri hraniteljske ćerke Džet, sestre iz porodice Luči, posumnjale su u Fon Ferdinanda i u junu 2024. godine prijavile nestanak svoje hraniteljke.

Prema izjavi istražitelja Kancelarije okružnog tužioca San Dijega, jedna od sestara pokušavala je da posjeti Džet prije njenog nestanka, ali je Fon Ferdinand navodno stalno pronalazio nove izgovore kako bi spriječio njihov dolazak.

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Šerifovi zamjenici su u julu 2025. godine pronašli tijelo Džet umotano u čaršav i zakopano u rupi, na oko devet metara od njene kuće u Vali Centru.

Istražitelji su kasnije otkrili da je Fon Ferdinand 16. januara 2024. godine angažovao osobu da iskopa rupu dimenzija približno 1,8 puta 1,8 metara na imanju.

Fon Ferdinand je ranije bio optužen za desetine krivičnih djela povezanih sa navodnom prevarom, uključujući falsifikovanje i krađu identiteta, ali je u tom periodu bio na slobodi. Stefan je njegovu navodnu zavjeru opisala kao gnusnu.

„Ono što se ovdje dogodilo je smrtonosna tragedija i vrijeme je da neko odgovara. Njegova pohlepa dovela je do ovog užasnog ubistva. Iskoristio je ženu u trenutku kada joj je bila potrebna pomoć, dok se borila sa rakom. To je zaista gnusno“, poručila je tužiteljka.

„Ona nam je bila majka koja nam je bila potrebna“

Četiri sestre teško su podnijele smrt svoje hraniteljke i kažu da žele da pravda bude zadovoljena. Navele su da su prije nego što im je Džet pružila dom i podršku bile u čak deset hraniteljskih porodica.

„Ona je bila majka koja nam je bila potrebna. Dala nam je poštenu šansu za život“, rekla je Bjanka Luči.

Ona je dodala da vjeruje da su pohlepa i novac bili motiv za zločin i da joj je drago što bi pravda konačno mogla da bude zadovoljena.

„Ovo je slučaj pohlepe. Nikada mu nije bilo stalo do Nadine, a sada može da sjedi i trune u zatvoru“, rekla je Tifani Luči.

Fon Ferdinand se suočava sa optužbom za ubistvo, dok će o njegovoj krivici odlučivati sud, prenosi Telegraf.rs.