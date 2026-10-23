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Italija i Francuska spremaju opsežne mjere bezbjednosti zbog najavljenih protesta

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23.10.2026 21:20

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

U Italiji i Francuskoj sutra se očekuju novi veliki protesti zbog sve viših troškova života, a italijanske vlasti pripremaju opsežne bezbjednosne mjere, strahujući od ponavljanja nasilja koje je izbilo tokom prošlonedjeljnih demonstracija.

Protesti su najavljeni u više italijanskih gradova, među kojima su Milano, Bolonja, Đenova, Torino, Rim i Firenca, prenosi Euronjuz.

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Prema podacima sajta "Mappa della rivolta", koji prati najavljena protestna okupljanja, širom zemlje planirano je više od 30 akcija, uključujući protestne šetnje, skupove, sastanke i štrajkove.

U Rimu su vlasti pripremile poseban bezbjednosni plan koji obuhvata i zvanično prijavljene proteste i spontana okupljanja najavljena na društvenim mrežama. Na ulicama će biti raspoređeno oko 1.500 policajaca, koji će nadzirati gradske trgove, željezničke stanice i druge lokacije na kojima se očekuju okupljanja.

Policija će koristiti i dronove, kao i helikoptere karabinjera, kako bi pratila situaciju i mogla brzo da reaguje u slučaju izbijanja nereda.

Na društvenim mrežama dijele savjete za sukobe sa policijom

Italijanska policija prati i aktivnosti na društvenim mrežama, gdje se posljednjih dana objavljuju savjeti za pripremu za moguće sukobe sa policijom.

Pojavile su se instrukcije o tome šta ponijeti na proteste, kako se obući i kako postupiti u slučaju nereda. Među njima su i savjeti o ublažavanju posljedica izloženosti suzavcu.

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Zbog takvih objava u nadzor su uključeni rimski Centar za sajber-bezbjednost i Digos, posebna jedinica italijanske policije zadužena, između ostalog, za praćenje ekstremističkih grupa i bezbjednosnih prijetnji.

Još veće snage biće raspoređene u Milanu, gdje će bezbjednost nadzirati oko 1.800 pripadnika policije, gradske službe bezbjednosti i vojske. Među njima će biti oko 1.000 policajaca i karabinjera, 300 pripadnika gradske policije i 500 vojnika raspoređenih u okviru novih vladinih bezbjednosnih mjera.

I u Milanu će protesti biti nadzirani dronovima.

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protesti u Francuskoj

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Italija

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