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Papir otkrio jeziv zločin: Majka ubila novorođenče prije pet godina

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23.10.2026 19:37

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беба
Foto: pexels/Nduwa Siachaba

Birokratska procedura otkrila je stravičan zločin koji možda nikada ne bi bio rasvijetljen. Majka iz rumunskog grada Buzaua osumnjičena je da je sa predumišljajem ubila svoje novorođeno dijete i pokušala da prikrije tragove.

Zločin se dogodio prije pet godina, ali je otkriven tek sada, nakon što su usklađene evidencije o rođenima i podaci matične službe.

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Beba je rođena potpuno zdrava, ali je živjela samo nedjelju dana. Majka joj je oduzela život nekoliko dana nakon što su napustili porodilište.

"Kako neko može tako nešto da uradi? Kako je to moguće?! Ne znam kako je mogla da spava svih ovih pet godina. Kako je mogla da legne u krevet i spava? Ne znam", rekla je jedna komšinica.

Žena, koja ima još šestoro djece, osumnjičena je da je ubila bebu dok su njih dvoje bili sami u sobi. Tokom saslušanja priznala je zločin, navodi rumunski portal Observatornjuz.

Tijelo bebe zakopao njen suprug

Prema riječima tužioca Kosmina Nice, žena je tijelo novorođenčeta umotala u ćebe, a zatim ga stavila u plastičnu kesu. Istog dana ispričala je suprugu šta je uradila, nakon čega je on, na njen zahtjev, odnio tijelo i zakopao ga na šljunkovitoj obali rijeke Buzau.

Zločin je otkriven kada je socijalni radnik iz porodilišta u Buzauu primjetio da dječak, rođen u junu 2021. godine, nije upisan u evidenciju gradske uprave. Provjerama je utvrđeno da djetetu nije dodijeljen ni jedinstveni matični broj, nakon čega je obaviještena policija.

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Osumnjičena ponovo trudna

Žena, koja je trenutno ponovo trudna, uhapšena je zbog sumnje na teško ubistvo u okviru porodičnog nasilja. Za to krivično djelo prijeti joj kazna do 25 godina zatvora.

Njen suprug, za koga se sumnja da joj je pomogao da prikrije zločin, takođe je saslušan u okviru istrage, ali do objavljivanja izvještaja nije bio formalno optužen.

(Telegraf.rs)

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